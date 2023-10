Le installazioni di Joana Vasconcelos agli Uffizi e Palazzo Pitti

Gli Uffizi si fanno teatro delle installazioni di Joana Vasconcelos, l'artista portoghese che, amalgamando mito, storia e tradizione con ironia e irriverenza, sfida le convenzioni e gli stereotipi di genere. Fino al 14 gennaio 2024 le Gallerie fiorentine accoglieranno tre opere spettacolari, che reinterpretano la tradizione e che affondano le proprie radici sia nella cultura popolare che nel barocco portoghese.

"Between Sky and Heart" il titolo dell’esposizione, curata dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt e dal critico d'arte Demetrio Paparoni. Se sul piano della tecnica l’artista si avvale di pratiche artigianali e si appropria di oggetti legati alla vita domestica, sul piano della progettazione adotta una scala architettonica che richiede uno studio ingegneristico ed è capace di stupire l’osservatore alla prima occhiata.

La Sala Bianca di Palazzo Pitti accoglierà "Marilyn", un gigantesco paio di sandali a tacco alto che richiama quelli indossati dalla Monroe nel film Quando la moglie è in vacanza. Nel luccichio del materiale argentato si avverte subito qualcosa di strano: le calzature sono infatti composte non da eleganti maglie metalliche, ma da pentole in acciaio specchiante accompagnate dai corrispettivi coperchi. La scultura, quindi, nasce da un paradosso: comunissimi attrezzi da cucina si incastrano per comporre in chiave monumentale un elegante oggetto di moda. Nel contrasto tra la sensualità del femminile e il ruolo domestico a cui è tradizionalmente relegata la donna, Joana Vasconcelos trasforma gli strumenti della vita quotidiana, decontestualizzandoli attraverso l’assemblaggio, in una potente arma di sfida ai paradigmi di genere. A rendere esplicito il significato dall'opera è l'ironia, modalità comunicativa che da sempre permette all’artista portoghese di affrontare con leggerezza temi spinosi e controversi.

Sempre a Palazzo Pitti, nella Sala di Bona sarà esposta "Happy family" una spiazzante reinterpretazione del tema cristiano della "Holy Family". La delicatezza della ceramica e la leggerezza del legno, di solito privilegiate per questo tipo di scultura, vengono sostituite dalla durezza del cemento, la cui prepotenza e mascolinità vengono però avvolte dalla femminilità e dalla dolcezza di un manufatto all’uncinetto. Se da una parte il merletto, coprendone le nudità, sembra voler contenere la sensualità delle figure, dall’altra le trasparenze del ricamo ne moltiplicano la carica erotica. Questa spinta doppia e opposta carica "Happy Family" di una spiccata forza vitale che si propaga nella scelta dei personaggi: al posto di Maria e Giuseppe, Vasconcelos sceglie due soggetti della tradizione pagana, una Flora e un Bacco, che cullando il bambolotto-bambino su un morbido 'naperon', lo rendono partecipe di una ritualità pagana. Tramite questa metamorfosi del soggetto, il divino viene trasposto in un rito di effusione dionisiaca; il messaggio di salvezza del soggetto originale si converte così in un inno alla vita e alla rinascita, in un’esaltazione dell’erotismo e della gioia di esistere.

Un intricato intreccio di stoffe, lana, cotone, cordoncini, imbottiture, paillettes, perline, piume e led si staglierà sul soffitto della Tribuna degli Uffizi con la potenza delle guerriere da cui prende il nome. "Royal Valkyrie", una delle monumentali sculture pensili che compongono il ciclo delle Valchirie, è un immenso intreccio di colore in cui le eroine della mitologia norrena rivivono e si ridefiniscono. Nella fortuna del mito, le Valchirie hanno attraversato i secoli come guerriere implacabili, inflessibili, dotate di una forza sovrumana capace di sottomettere qualsiasi forma di vita; adornandole di tessuto, qualcosa di storicamente connesso alle tradizioni femminili, Joana Vasconcelos restituisce loro la sensualità e la delicatezza di cui erano state private, esaltandone insieme il ruolo di paladine della libertà. Se l’imponenza della scultura gronda dello spirito guerriero del mito, l’avvolgente sinuosità del materiale veste la Valchiria dell’empatia di chi sa provare compassione e combatte per una diversa percezione del potere femminile.

Ha affermato il direttore delle Gallerie, Eike Schmidt: "I tacchi di Marilyn Monroe in proporzioni monumentali, il nucleo familiare tipico (padre-madre-figlio) trasposto in termini irrituali, la donna guerriera ma avvolta di trame colorate e gale all’uncinetto: le installazioni di Joana Vasconcelos ci presentano un crescendo ovviamente femminista, tuttavia senza recriminazioni o rancori sui ruoli storici di genere. Anzi, è proprio l’allegra ironia delle sue creazioni a spiazzarci e a farci riflettere sui ruoli e sull’efficace, dirompente potere femminile".

Ha spiegato il curatore Demetrio Paparoni: "Ogni qualvolta si assiste a una mostra di Vasconcelos si ha la sensazione di vedere lavori inediti anche quando ad essere esposte sono opere iconiche, già note al grande pubblico. L’installazione della monumentale Valchiria di Vasconcelos nella Sala della Tribuna degli Uffizi è già di per sé un evento straordinario e irripetibile. Realizzata con stoffe, ricami e imbottiture, materiali morbidi e flessibili, l’opera si adatta e si fonde con l’ambiente, che diviene esso stesso una componente dell’installazione. Irripetibile e straordinaria è anche la presenza a Palazzo Pitti delle altre opere, tra cui la nota Marilyn, realizzata con pentole e coperchi in acciaio specchiante. Esposta nella Sala bianca, Marilyn assorbe e restituisce l’energia di questo grande salone luminoso e dei suoi maestosi stucchi, specchi e lampadari".

L'artista Joana Vasconcelos ha commentato: "Sono un’artista contemporanea partecipo alla creazione di questo momento storico, e non mi sarei mai sognata di esporre nel museo in cui sono custodite opere di Leonardo Da Vinci, Michelangelo o Caravaggio. Questo invito da parte del direttore degli Uffizi è un grande onore. Perché indipendentemente dal fatto che si parli di artisti vivi o morti, ciò che conta di più è il dialogo che si genera tra le opere. L'edificio stesso costituisce la cornice per la produzione artistica, indipendentemente dal secolo da cui proviene. Questo spazio ha il potere magico di cancellare il tempo, è come una macchina del tempo. La cosa più meravigliosa degli Uffizi è la storia dell’arte".

CENNI SULL’ARTISTA

Nata a Parigi nel 1971 da genitori portoghesi in esilio, Joana Vasconcelos torna in patria dopo la Rivoluzione dei garofani. A Lisbona sviluppa il proprio linguaggio personale, caratterizzato da un complesso incontro tra pratiche artigianali altamente specializzate e sperimentazione artistica. Il successo internazionale arriva con la prima Biennale di Venezia curata da donne nel 2005, dove la Vasconcelos espone The Bride. Nel 2012 è la più giovane artista e la prima donna ad esporre al Palazzo di Versailles, mentre il 2018 la elegge prima artista portoghese ad avere una mostra individuale al Guggenheim di Bilbao. L'approccio di Vasconcelos all'arte sfida i confini tra arte, artigianato e design, esplorando questioni di identità, cultura e società.