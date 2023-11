L'editrice All Around lancia collana a #10 euro: si comincia con la poesia

D’ora in avanti un rossetto waterproof e la cover di uno smartphone costeranno finalmente più di un libro e leggere - si spera - tornerà a essere alla portata di tutti. "Le Nutrici" di Francesca Fiori è infatti il debutto poetico di #10euro, la nuova collana economica di All Around Edizioni, piccola casa editrice romana. Comincia così, con la lirica, il genere forse più difficile, l’avventura di questi volumi, dedicati anche a scoperte e riscoperte, reprint e saggistica per intenditori. "Le Nutrici" è una collezione di poesie inedite, scritte da Francesca Fiori, vincitrice della prima edizione Poetry Slam, tutta femminile, targata Lunatika.

La raccolta evoca atmosfere di inconsistenza e inquietudine, abbandono e rabbia nella desolata provincia molisana. Le parole scelte da Fiori attingono alle figure che l’hanno nutrita, dando forma a sentimenti profondi e a interrogativi. Con i suoi versi l'autrice esplora l'essenza di un femminile, frammentato e frammentario, in conflitto con il mondo circostante. E dipinge un paesaggio emotivo disabitato ma sovraccarico di sentimenti. "Le Nutrici" attraverso la sua indagine e la ricostruzione del dolore identitario, parla di un'eredità crudele e la eleva a uno stato di grazia.

Ricca la prima serie di pubblicazioni in calendario per #10euro già a partire dai prossimi mesi. Gli appassionati dei gialli splatter troveranno interessante il romanzo breve di Massimo Villa, Smashing Matrioskas, mentre chi preferisce i thriller distopici scoprirà con entusiasmo i racconti di Onde d'Abisso. All Around Edizioni è "orgogliosa di offrire i titoli al prezzo di 10 euro -spiega all'Adnkronos la fondatrice Lucia Visca- rendendo la letteratura di alta qualità accessibile a tutti. Seguiranno riscoperte come L’aeroplano del papa di Filippo Tommaso Marinetti e L’Elogio del porco, poema settecentesco di Giuseppe Ferrari. Ancora versi con Le poesie del Domani di Francesco Basso, apprezzato alla prima edizione dello Strega poesia. Il Giornalismo visto da Miriam Mafai e No grain, no pain – Celiaci sì digiuni no, in libreria nei prossimi mesi completano l’offerta delle prime uscite. (segue)

Poesia, letteratura e saggistica di alta qualità, alla portata di tutti

Con questa nuova collana economica, All Around Edizioni ripensa "il ruolo dell’editoria nel processo di crescita culturale. Abbassando il prezzo di acquisto, si realizza un’offerta inclusiva per tutti quelli tagliati fuori dalla fruizione di letteratura e saggistica". Piccole e maneggevoli, per essere vere e proprie compagne di viaggio, le pubblicazioni sotto il logo #10euro offrono proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e le età. L'editrice è nata nel dicembre del 2014 dall’intuizione di un gruppo di giornaliste e giornalisti, per portare nell’editoria libraria "metodi di indagine e ricerca propri del giornalismo, raccontando storie, sentimenti, tendenze e pulsioni del nostro presente".

Con il passare degli anni, il mondo di All Around si è allargato: alla saggistica si sono aggiunte narrativa, fiction e collane per bambini e ragazzi, sempre con la stessa impostazione ideale: "essere dalla parte dei deboli e dei diritti, coltivare la storia e la memoria a vantaggio di un futuro migliore". A Lucia Visca fondatrice di All Around, nonché direttrice della nuova Collana #10 euro, chiediamo il perché di questa scelta. "Semplice. Una vita da giornalista mi ha insegnato a osservare e capire. Questi ultimi anni da editrice di libri mi hanno permesso di comprendere che le statistiche non la raccontano giusta. Non è vero che la gente non legge perché preferisce fare altro. La gente non legge perché i libri costano troppo".

"La nostra idea di fondo -prosegue Visca- è che i volumi non si mandano al macero, si donano. Doniamo a scuole, biblioteche, alimentiamo gli spazi dei libri 'randagi' ovunque siano. E riusciamo così ad accorgerci che i nostri libri, come tanti altri, sono bene accolti. #10euro è una collana a basso costo e alto valore culturale, per lettori curiosi e raffinati. Lettori senza età, anche perché, con la paghetta settimanale, molti giovani possono riscoprire i classici o accostarsi a novità ed esordienti altrimenti condannati a sottostare alle dure leggi del mercato". (di Rossella Guadagnini)