Lettura, Liscia (Netcomm): “Sempre più convergenza tra mondo digitale e fisico”

“C'è convergenza tra digitale e fisico, non c'è più antitesi. I lettori forti si informano e acquistano sia in libreria che online e leggono sia libri fisici che digitali. I lettori più leggono e più cercano di usare diversi strumenti di lettura” ha detto Roberto Liscia, Presidente Netcomm il Consorzio per il Commercio Digitale Italiano in occasione della giornata di apertura della fiera “Più libri più liberi” a Roma dove è stato presentato NetRetail Books, uno studio sulle abitudini di lettura e gli acquisti digitali di libri degli italiani, realizzato da Netcomm con il supporto di Amazon.