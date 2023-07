Libri: accordo Universum-Di Carlo, editore reggiano curerà pubblicazioni Academy

Firmato, a Reggio Emilia, il Protocollo di intesa fra l'Universum e la Casa editrice Di Carlo edizioni. Nasce così una proficua collaborazione grazie alla quale tutte le pubblicazioni dell'Academy, fondata in Svizzera, saranno curate appunto dall'editore reggiano: "Sono davvero molto lieto -afferma Antonello Di Carlo- di iniziare una nuova avventura con un'organizzazione non governativa che svolge le proprie attività nel rispetto di tutte le espressioni religione e in maniera apolitica e apartitica. Sono sicuro che la strada che percorreremo insieme sarà lunga e ricca di soddisfazioni". La Di Carlo edizioni, nell'occasione, è stata rappresentata appunto da Antonello Di Carlo, mentre la delegazione dell'Universum era costituita dal Presidente Federale, Valerio Giovanni Ruberto, dai due vicepresidenti, Giuseppe Rinaldi e Oswaldo Codiga, dal Capo Dipartimento 'Cultura e Sport', Margherita Ferraris, dal Capo Dipartimento 'Arte, Danza, Moda e Spettacolo', Marilena Rango e dall’Ambasciatore agli Stati Universum Italia, Luigi Pullia.

A margine della cerimonia della firma del Protocollo d’intesa, l’incontro con alcuni scrittori della Di Carlo edizioni che entrano così a far parte della grande famiglia della Universum quali Accademici Onorari. Presenti e, nel contempo, premiati per il merito letterario Duilio Papi, Giuseppe Pierdomenico, Luigi Paciello, Maria Tedeschi, Nela Munich Ionescu, Sabrina Morelli, Lucia Zappulla, Giuseppe Raineri, Ermanno Spera, Rossella Ziccone, Maria Angela Iozzino.

Gli scrittori Annunziata Candia, Maria Concetta Borgese, Claudio Raspollini, Cinzia Rota, Massimo del Zio e Patrizia Riello Pera, assenti nella circostanza, saranno invece premiati alle ore 10 del 15 ottobre prossimo, sempre a Reggio Emilia, nell'ambito della premiazione della XXIV edizione del Premio letterario internazionale Universum.