Libri, 'Aria/Soffio' di Caterina Boccardi presentato a Roma, prefazione del presidente Fib De Sanctis

Il mondo dello sport, ormai sempre di più, si sta legando a doppio filo con la sfera culturale. Proprio in quest’ottica, infatti, Marco Giunio De Sanctis (Presidente della Federazione Italiana Bocce) ha prestato la sua penna per la prefazione del racconto “Aria/Soffio”, scritto da Caterina Boccardi (Cantera Edizioni), presentandolo anche in un evento tenutosi a Roma. De Sanctis, oltre ad essere un nome di rilievo nel panorama sportivo italiano, è infatti anche un appassionato di arte e cultura con esperienza passata di canto lirico, tanto da sposare progetti come quello di “Aria/Soffio”, che potrebbe addirittura diventare un film!

L’opera - incentrata sul tema dell’amore inteso come concetto universale ma che rimane per certi aspetti, un sentiero incomprensibile - a febbraio parteciperà inoltre alla kermesse CasasanremoWriters 2024. "Nella vita -ha detto la Boccardi- sembra quasi esserci un bisogno che ci porta, ciclicamente, a cercare l’innamoramento. Aria/Soffio racchiude proprio quei frammenti di vita amorosa, dove l’amore impossibile può rappresentare sia un’insidia che una crescita interiore per i personaggi".

Per Marco Giunio De Sanctis "presentare quest’opera mi ha permesso di rimarcare, ancora una volta, come sport e cultura siano due mondi strettamente collegati. I principi dell’attività sportiva, infatti, possono portare ad una valorizzazione della vita sociale e culturale, unendo le persone. Lo sport -ha precisato il Presidente Fib- può aiutare a superare le differenze, incoraggia il dialogo e, in tal modo, aiuta ad abbattere i pregiudizi, gli stereotipi e le differenze culturali, aiutando le persone, come la propaganda del racconto di Caterina, a trovare quell’appagamento che la nostra società moderna che troppo spesso sottrae e svilisce”.