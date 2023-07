Libri, esce 'Segnali in codice': Viaggio tra gli intrighi e i poteri occulti della Repubblica

Un viaggio avvincente tra i misteri della “notte della Repubblica”, un’immersione totale in una stagione drammatica con tanti interrogativi ancora aperti. “Segnali in codice”, edito da SEM, è l’opera di esordio di Gabriele Barberis Vignola, giornalista e opinionista che da oltre trent’anni segue le vicende della politica italiana. In questa sua opera prima, ambientata negli anni Settanta, Barberis fa muovere sulla scena della narrazione Alessandro Maccari e Cesare Fontanelli, ragazzi dell’alta borghesia romana che hanno scelto di militare nella lotta armata. La loro storia si intreccerà, quarant’anni dopo, con quella di Luca Boursier, figlio del più importate banchiere italiano, con un passato travagliato di studente universitario ribelle e inquieto. Luca, grazie ad una collaborazione con un’agenzia giornalistica di Milano, farà emergere un insospettabile talento di reporter di razza che lo porterà ad occuparsi di vicende ammantate di misteri e intrighi.

Tappa ultima di questi viaggi investigativi sarà la scoperta di un documento sconvolgente che potrebbe riscrivere gli ultimi decenni della storia del nostro Paese e mettere a rischio il potere consolidato dei maggiori vertici della Repubblica. Da questo momento in poi, gli apparati segreti dello Stato metteranno in campo tutte le armi a loro disposizione per impedire che il “segreto” venga fuori.

“Segnali in codice”, con una narrazione tra il noir e l’inchiesta “pura” che non disdegna colpi di scena, è il racconto di un Paese che sconta ancora adesso errori e misteri e che per questo non può dirsi completamente innocente.