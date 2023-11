Lucca Comics&Games 2023 | Carolina Guidetti risolve il cubo di Rubik in 10 secondi

Carolina Guidetti, 23 anni, vive in provincia di Bologna ed è una campionessa di speedcubing, una disciplina sempre più diffusa, dove i concorrenti si affrontano nella risoluzione del Cubo di Rubik nel minor tempo possibile. In un breve scambio con l'Adnkronos al Lucca Comics&Games 2023, ha risolto il cubo in poco più di 10 secondi, commentando: "Ci ho messo più del solito". Con oltre 1 milione di follower su TikTok, ora la sua missione è fare divulgazione e portare la sua passione in giro per il mondo.