Fisica quantistica, scrittrice, science explainer, attrice a teatro. Lei è Gabriella Greison, nota anche come la "rockstar della fisica", ospite sul palco del Comics&Science Palace a Lucca, dove in questi giorni si sta svolgendo il #Luccacomics &Games 2023. Con l'Adnkronos, prima dello show 'Rubik's on Stage', ha parlato del rapporto tra ragazzi, fisica quantistica, fumetto e teatro.