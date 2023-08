Morto Giuseppe Montanari, storico disegnatore di Dylan Dog

Addio a Giuseppe Montanari. Lo storico disegnatore emiliano di Dylan Dog è morto il 5 agosto scorso all'età di 86 anni. Ne dà notizia sul proprio sito l'editore Sergio Bonelli che dà l'ultimo saluto al fumettista: "Tutta la redazione di via Buonarroti ricorda Giuseppe con affetto e ammirazione e si stringe in un abbraccio con gli amici e i familiari". Montanari era nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, il 26 novembre 1936.

Il suo ingresso stabile nella scuderia Bonelli avviene alla fine degli anni '70 lavorando per 'Il Piccolo Ranger', su testi di Decio Canzio e Giorgio Pezzin. Realizza alcune storie per il contenitore "Full" e poi entra definitivamente nello staff di Dylan Dog, di cui diviene, in tandem con Ernesto Grassani, uno dei disegnatori più noti e riconoscibili, a partire dalle pagine di "Le notti della Luna piena", terzo albo della fortunata collana creata da Tiziano Sclavi, uscito nel 1986.

Dopo anni di ininterrotta militanza nella squadra dei fumettisti al servizio dell'Indagatore dell'Incubo, nel dicembre del 2021 diventa copertinista del bimestrale "Dylan Dog Oldboy", formando un'inedita coppia con Paolo Bacilieri.