Mostra di Venezia, esce il fumetto "Topolino, Paperino e la grande storia del cinema"

In coincidenza con la Mostra del Cinema a Venezia, la Panini Comics presenta un nuovo volume da collezione: 'Topolino, Paperino e la grande storia del cinema', un’antologia che raccoglie le grandi avventure di Topi e Paperi in un volume a fumetti arricchito dalla cover disegnata dall'artista Giorgio Cavazzano. In questa speciale raccolta, la settima e la nona Arte si incontrano nell’avventura cult di Giorgio Cavazzano 'Zio Paperone alla conquista del Leone d’Oro', proseguendo poi con un excursus sull’evoluzione della cinematografia con la serie completa di 'La storia del cinema di Topolino' firmata da Roberto Gagnor.

"Insegnando sceneggiatura e avendo girato piccoli film io stesso - spiega Gagnor - ho voluto omaggiare i momenti e i film che amo di più, quindi è stato più un chiedersi 'quali storie meravigliose dietro ai film che amo potrei raccontare?'. Sono diverse infatti le citazioni e i riferimenti ai miti contemporanei presenti nel format che ho pensato, tra cui l’ultima scena del film 'The Artist, Frankenstein Jr.' di Mel Brooks, 'Per un pugno di dollari' di Sergio Leone, il primo Spielberg e tante altre ancora".

Il volume si arricchisce anche della prefazione curata dal critico cinematografico Gianni Canova, che afferma: “Le donne e gli uomini, ma anche i Topi e i Paperi, vissuti prima del cinema avevano a disposizione pochi attrezzi per fantasticare. Pochi giocattoli per gli occhi e la mente. Pochi veicoli per far viaggiare la fantasia. Poi, più o meno 130 anni fa, è arrivato il cinema e ha aperto gli occhi, le teste e i cuori".

(di Enzo Bonaiuto)