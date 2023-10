Aperta al pubblico dal 22 settembre, la mostra “Alberto Sordi e il suo tempo”, a cura di Alessandra Maria Sette, ha già i numeri di una grande mostra ed aggiunge, oltre i consueti orari di apertura, un nuovo orario per la giornata di domenica 15 ottobre dalle 10 alle 13. Quasi 6000 gli ingressi in poco più di due settimane per una mostra che intreccia la carriera professionale di Alberto Sordi con le vicende del nostro Paese, dal 1920 al 2003. Un’Italia della ricostruzione e del cambiamento che Sordi interpreta attraverso una, cento, mille maschere in un cinema che ha fatto la storia.

La mostra è ospitata nella Casa Museo Alberto Sordi, la storica villa in cui l’attore visse dal 1958 al 2003, sede dell’Archivio Storico e della Fondazione Museo che per l’occasione apre al pubblico il Grande Salone e il Teatro dove Sordi usava proiettare in anteprima le pellicole dei suoi film.

"Alberto Sordi e il suo tempo" si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Museo Alberto Sordi insieme con la Fondazione Alberto Sordi per i giovani per il ventennale della scomparsa dello straordinario interprete del cinema italiano.