Mostre, chef Colonna 'mecenate del gusto', arte & cibo a Labico

Antonello Colonna, chef pluripremiato e pluridecorato, aggiunge una nuova stella alla sua straordinaria avventura artistica e culturale nell'universo del cibo e della ristorazione. Si trasforma in mecenate, come gli antichi signori del Rinascimento, mixando antiche ricette della tradizione 'romana' al tema della mostra, 'Aeterna. Il sogno di Roma nell'arte fiamminga tra '500 e '600' che apre a Labico, lo spazio alle porte di Roma, dove ha sede il suo ristorante, il 29 ottobre.

"Un nuovo appeal per i miei clienti - racconta all'Adnkronos Antonello Colonna - tra sapori e meravigliose estetiche scultoree e pittoriche. I dipinti fiamminghi 'dialogano' con reperti archeologici romani e piatti ispirati alla 'Giuditta con la Testa' di Oloferne di Frans Floris, la statua del Bonus Eventus, monumentale scultura in marmo del II secolo d.C. Un gran tour di eccellenze e sapori, all'interno di uno spazio espositivo insolito, grazie anche alla partnership con i Galleristi Carretto & Occhinegro - prosegue il noto chef- Piatti e opere site specific che si rifanno all'antica Roma, ma anche a quella cucina popolare e contadina, spesso rappresentata nei dipinti degli autori fiamminghi".

Una mostra che celebra anche i 150 anni della famiglia Colonna nell'ambito della ristorazione. "Un cadeau che ho voluto fare ai miei ospiti - spiega ancora il noto chef - ma soprattutto a me stesso. Ristudiando, rivisitando alcune mie ricette. Lo ripeto, arte povera a base di ceci, verza, patate, lardo e caciotta, funghi porcini, come le nature morte o gli interni di alcuni quadri di celebri pittori fiamminghi, in un insolito sodalizio di sapori, bellezza e arte. Un trend che spero apra nuovi scenari in ambiti di ristorazione nel nostro Paese".