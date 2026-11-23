Trenta metri di ledwall, immagini a 360 gradi, audio immersivo e un racconto che attraversa migliaia di anni di storia. Il Museo Egizio inaugura una nuova sala immersiva destinata a diventare uno degli spazi più innovativi del panorama museale italiano, realizzata con il sostegno di Brightstar e concepita per trasformare il modo in cui il pubblico entra in relazione con il patrimonio archeologico. Non una semplice installazione tecnologica, ma un nuovo strumento di ricerca e divulgazione. La sala nasce infatti come una "macchina narrativa adattiva", pensata per accogliere nel tempo contenuti diversi, progetti scientifici, attività educative e percorsi partecipativi, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibile il lavoro di studiosi e ricercatori. Ad inaugurare il nuovo spazio è "ECO. Paesaggi in trasformazione", il primo progetto curatoriale sviluppato appositamente per l'ambiente immersivo. Punto di partenza dell'esperienza è un piccolo vaso predinastico di circa seimila anni fa proveniente dal sito di Hammamiya. Da questo reperto il racconto si espande sulle pareti della sala per accompagnare il visitatore attraverso le trasformazioni del paesaggio egiziano, i cicli climatici, le piene del Nilo e il rapporto tra uomo e ambiente che ha dato forma alle civiltà della valle del fiume. L'intento è superare l'immagine stereotipata di un Egitto immobile e senza tempo per restituire invece la complessità di un territorio in costante cambiamento, dove eventi naturali, fenomeni climatici e attività umane hanno modellato nel corso dei millenni paesaggi e società.

"I musei devono essere sempre più percepiti come laboratori di innovazione, fondamentali per lo sviluppo armonico della società. Luoghi dinamici dove sperimentare nuove tecniche di investigazione attraverso le quali sia possibile ‘interrogare’ gli oggetti in modi nuovi e diversi. Ricerca, innovazione tecnico-scientifica, patrimonio e società non sono ambiti separati, ma dimensioni profondamente interconnesse" afferma Christian Greco, Direttore del Museo Egizio. Il progetto rappresenta anche un nuovo esempio di collaborazione tra cultura e impresa. Grazie al sostegno di Brightstar, il Museo Egizio ha potuto sviluppare uno spazio in cui innovazione tecnologica e ricerca scientifica si incontrano per offrire al pubblico esperienze di visita sempre più coinvolgenti e accessibili. "Sostenere il Museo Egizio significa per Brightstar contribuire a creare nuove occasioni di incontro tra le persone e il patrimonio culturale. La nuova sala immersiva va proprio in questa direzione: utilizzare l'innovazione per rendere la storia e l'archeologia più accessibili, coinvolgenti e capaci di parlare a tutti i pubblici e alle nuove generazioni", dichiara Enrica Ronchini, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Brightstar.

La tecnologia diventa così parte integrante della narrazione. Nella sala dati archeologici, informazioni paleoclimatiche, ricostruzioni ambientali, immagini storiche e contenuti scientifici dialogano in tempo reale dando vita a scenari immersivi capaci di raccontare la complessità del passato con linguaggi contemporanei. Con questa apertura il Museo Egizio compie un ulteriore passo nel percorso di innovazione che negli ultimi anni lo ha portato a sperimentare nuove forme di comunicazione culturale, rafforzando il proprio ruolo di istituzione di riferimento a livello internazionale non solo per la conservazione e lo studio dell'antico Egitto, ma anche per la capacità di costruire nuovi modi di raccontarlo al grande pubblico.

Per celebrare l'apertura della nuova sala immersiva, il Museo Egizio e Brightstar propongono un calendario di aperture serali gratuite e visite guidate sempre gratuite dedicate al progetto ECO. Paesaggi in trasformazione. Dal 23 al 29 novembre 2026 arrivano i Notturni immersivi: sette serate a ingresso gratuito, dalle 19.00 alle 22.00, per visitare l’intero Museo e scoprire la nuova sala. Ad accompagnare il pubblico lungo il percorso saranno anche egittologi ed egittologhe, con approfondimenti, curiosità e racconti sulle collezioni e sulla civiltà dell’antico Egitto. Da dicembre prenderà inoltre il via un programma di 100 visite guidate gratuite, fino a giugno 2027, dedicate a ECO. Paesaggi in trasformazione e ad alcuni degli spazi più significativi del Museo, dalle Sale Storiche alla Galleria dei Re fino alla Cappella rupestre di Ellesiya. E l’apertura al pubblico continuerà anche in futuro: al termine dei lavori di rinnovamento del Museo, la sala immersiva sarà sempre accessibile gratuitamente.