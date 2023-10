Chi vince il Premio Nobel per Letteratura 2023? il vincitore o la vincitrice sarà annunciato oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 13 in punto, a Stoccolma, nella sede dell'Accademia Svedese. Non esistono nomination, ma quali sono i candidati 'informali'? Chi succederà alla scrittrice francese Annie Ernaux che ha ricevuto il Nobel nel 2022? I siti di scommesse ripropongono più o meno da tempo gli stessi nomi e tra di essi spicca per certi versi la novità della scrittrice cinese Can Xue.

Tra i favoriti ricorrenti ci sono il norvegese Jon Fosse, l'australiano Gerald Murnane, la russa Ljudmila Ulitskaja, la canadese Anne Carson, il romeno Mircea Cartarescu, il keniota Ngugi Wa Thiong'O, lo statunitense Thomas Pynchon, l'argentino César Aira, il giapponese Haruki Murakami, il francese Michel Houellebecq. Un autore italiano non è ritenuto probabile vincitore, anche se Claudio Magris e Dacia Maraini sono nel toto-Nobel da tempo. Fra i possibili ousider figurano l'albanese Ismail Kadare, l'irlandese Edna O'Brien, il norvegese Karl Ove Knausgard, il sudcoreano Ko Un, l'angloindiano Salman Rushdie.