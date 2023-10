Orfanò (Aigu): "Tradizione sia trampolino per il futuro"

"Contiamo tantissimo sull'attivismo e sull'inclusione dei giovani, soprattutto per introdurli in quella che è la conoscenza del nostro patrimonio storico-artistico e culturale. Per noi è stato un lavoro di grande spessore. Quest'anno ci siamo concentrati soprattutto su quello che è 'Il Mosaico delle Meraviglie', quindi sulla tradizione delle ceramiche siciliane e speriamo che questo messaggio, questo incipit di rigenerazione urbana, passi non solo per Messina ma per l'intero territorio siciliano e nazionale". A dirlo è stata Eleonora Orfanò, vicepresidente Aigu (Associazione italiana giovani per l'Unesco), intervenendo all'inaugurazione de 'Il Mosaico delle Meraviglie', opera d'arte collettiva di nove artisti siciliani promossa da Birra Messina Cristalli di Sale, realizzata grazie al supporto della Fondazione MeS.S.In.A e in collaborazione con l'Associazione italiana giovani per l'Unesco e con il patrocinio del Comune di Messina. Tra gli obiettivi della collaborazione tra Aigu e Birra Messina Cristalli di Sale, infatti, c'è anche la comunicazione dell'arte, della bellezza e della meraviglia siciliana ai giovani.

Il filo rosso che ha portato alla selezione dei nove artisti era la ricerca da parte dell'Aigu di ceramisti che fossero più giovani rispetto ai tradizionali maestri siciliani del settore. "Soprattutto abbiamo deciso di introdurre diverse donne per far capire che ormai i mestieri tradizionali sono aperti a tutti - sottolinea Orfanò -. In questa nuova contemporaneità, il gender gap diventa sempre meno evidente e, quindi, per noi era molto importante comunicare ai giovani che chi vuole intraprendere una carriera nel campo dei mestieri tradizionali può farlo a prescindere dal sesso. La tradizione non deve essere qualcosa di stantio che riguarda solo il passato - ha concluso -, ma un trampolino di lancio per il nostro futuro e deve essere rielaborata sempre in chiave contemporanea".