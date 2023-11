Osho: "Tolkien geniale, farò vignette con personaggi 'Signore degli Anelli' in romanesco"

"Troverò spunto per le mie prossime vignette sui politici, utilizzando i personaggi del ‘Signore degli Anelli’, facendoli parlare in romanesco: lancerò messaggi al mondo politico dalla mitica Terra di Mezzo”. Ad annunciarlo alla AdnKronos è Federico Palmaroli in arte Osho, in visita alla mostra ‘Tolkien: uomo, professore, autore’ inaugurata alla Gnam, la Galleria nazionale di Arte moderna, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La mostra è davvero molto bella e la aspettavo da tempo. Spero che appassioni tutti, trasversalmente: ci sono state molte polemiche su questa mostra - ricorda Osho - il genere fantasy può piacere o non piacere ma non ha un colore politico e non deve esserci una matrice ideologica, al di là del fatto che Tolkien sia stato in effetti appannaggio del mondo della destra. Ma non credo che il film ‘Il Signore degli Anelli’ sia stato visto nel mondo solo da persone di destra…”.

Osho racconta di “aver scoperto Tolkien prima della trilogia al cinema, dal libro ‘Lo Hobbit’ che ho letto prima del ‘Signore degli Anelli’ perché c’erano meno pagine da leggere… Opera geniale, il problema numero uno era ricordarsi tutti i nomi dei personaggi: peggio della ‘Iliade’ e della ‘Odissea’ messe assieme, a scuola!”.

(di Enzo Bonaiuto)