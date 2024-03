Pella (Anci): "Censimento occasione per rilancio culturale e occupazionale piccole realtà"

"Piccoli comuni italiani, insieme alle Pro Loco, sono presidi per la valorizzazione dei territori"

“I piccoli comuni italiani, insieme alle Pro Loco, sono presidi per la valorizzazione dei territori, con la capacità di coinvolgere i giovani e le associazioni. Il censimento del patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel rilancio di queste realtà, sia per la valorizzazione del patrimonio culturale, sia nell’ottica del rilancio dell’occupazione, specie di quella giovanile, nei piccoli comuni” . Lo ha detto Roberto Pella, Vicepresidente Vicario Anci, a margine della presentazione del primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale, presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale di Roma.