Pinaffo (Fondazione MeS.S.In.A): "La bellezza per la rinascita dei territori dal degrado"

"Riteniamo che la bellezza debba ripartire anche nei territori più degradati, perché crea quel nucleo di cambiamento che permette alle persone che hanno vissuto per lungo tempo in un contesto degradato di immaginare un futuro diverso e alternativo, per il quale avevano perso la speranza". Così Giacomo Pinaffo, segretario generale della Fondazione MeS.S.In.A, a margine dell'inaugurazione de 'Il Mosaico delle Meraviglie', opera d'arte collettiva di 9 artisti siciliani promossa da Birra Messina Cristalli di Sale, realizzata grazie al supporto della Fondazione e in collaborazione con l'Associazione italiana giovani per l'Unesco e con il patrocinio del Comune di Messina. "Speriamo che questo piccolo sito possa diventare il motore di un cambiamento più ampio - ha aggiunto -. La Fondazione opera per promuovere politiche di sviluppo sostenibile nei territori, includendo ovviamente anche la bellezza perché la riteniamo uno stimolo importante per il cambiamento dei territori stessi".

"Quest'area, Fondo Saccà, è un esempio di queste politiche - ha sottolineato Pinaffo -. Il progetto de 'Il Mosaico delle Meraviglie' si inserisce in questo filone per la generazione e la rivelazione di bellezza in contesti nei quali ce ne è un estremo bisogno". Per il segretario generale della Fondazione MeS.S.In.A, "la diffusione della bellezza in una città come Messina e, soprattutto, in un contesto come questo è estremamente importante perché è uno stimolo per il cambiamento: permette alle persone di sognare, desiderare, immaginare un contesto e un futuro diversi e migliori". Rispetto poi all'importanza di fare rete, Pinaffo ha aggiunto: "Il programma Capacity ha permesso di riqualificare quest'area su cui insistevano baracche. Il progetto complesso che ha portato alla creazione di un parco, di strutture ecocompatibili, di una comunità energetica e di questo intervento di generazione di bellezza come 'Il Mosaico delle Meraviglie' richiede collaborazione tra molti partner. Per riuscire a generare questo tipo di progetti di rigenerazione urbana e di creazione di bellezza - ha concluso - è fondamentale la collaborazione tra partner istituzionali, privati e no profit dei diversi settori dell'economia".