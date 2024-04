Pittogramma si evolve in piattaforma digitale per nuove connessioni creative

Un progetto no profit che si pone come un ponte tra i giovani talenti e le realtà affermate del settore della grafica

Il progetto Pittogramma - uno spazio pensato per condividere progetti, risorse ed esperienze dal panorama italiano della grafica - si evolve in Pittogramma 2.0, una iniziativa che, attraverso il nuovo sito internet appena lanciato, vuole essere uno luogo di riferimento, interamente digitale, pensato per essere utile ai suoi visitatori. Dopo due edizioni cartacee che hanno riscosso grande successo arrivando anche a essere menzionati in diversi blog nazionali e internazionali – la seconda delle quali premiata dal Type Directors Club di New York - il progetto (no-profit, con tutti i proventi e supporti destinati a coprire i costi di sviluppo) si evolve con alcune modifiche che hanno portato Fabio Mario Rizzotti (fondatore) e Simone Bertini, assieme al supporto di Sibilla Villani, a immaginare in una versione fruibile più facilmente e in grado di mettere in connessione ancora più realtà e persone.

“Nonostante il contesto lavorativo complesso, le nuove generazioni dimostrano grande passione, portando novità stilistiche importanti e un approccio alla disciplina che merita attenzione e visibilità – afferma Rizzotti - Pittogramma 2.0 vuole porsi come punto di incontro tra diverse realtà al fine di creare qualcosa di distintivo. Inoltre, si propone come promotore di nuove connessioni e sinergie". La piattaforma vuole essere uno strumento utile al giovane grafico, non solamente promuovendone i progetti ma anche permettendo un flusso di informazioni, consigli e approfondimenti sul mestiere del graphic designer.