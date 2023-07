Pordenonelegge nel segno della 'leggerezza' con 500 protagonisti

Pordenonelegge nel segno della "leggerezza": l'immagine delle piume è impressa nella 24/a edizione in programma dal 13 al 17 settembre con oltre 500 protagonisti e più di 300 eventi in 5 giornate, oltre 30 location di incontro con un evento di anteprima internazionale, a Praga.

"L'interpretazione della realtà ci pone spesso di fronte a segnali ambigui, sempre più pervasivi. 'Leggerezza', nei libri e nella vita, per ricordare che salire verso l'alto o planare verso il basso, quando si tratta di comprendere un'immagine, richiede un'attenzione e un pensiero", ha spiegato il direttore artistico Gian Mario Villalta con i curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Il rimando alla prima delle "Lezioni" di Italo Calvino è dichiarato, e a Calvino renderà omaggio la Festa del Libro promossa da Fondazione Pordenonelegge con molti incontri per omaggiare il centenario della nascita dello scrittore. Notevole lo sguardo internazionale, con l'inaugurazione affidata allo scrittore ucraino Andrei Kurkov, in anteprima assoluta con il nuovo romanzo "Api grigie". Dalla Francia in rivolta una nutrita schiera di voci farà tappa a Pordenonelegge: ci saranno Laurent Mauvignier, Philippe Forest, Lydie Salvayre, Michel Bussi e ci sarà Éric-Emmanuel Schmitt con la prima presentazione italiana dell'ultima riflessione in cui è custodita una lettera inedita di Papa Francesco. Oltre all'autrice Premio Nobel Annie Ernaux, che il 16 settembre riceverà al festival il Premio Crédit Agricole "La storia in un romanzo".

La visione internazionale è prerogativa di Pordenonelegge, dove faranno tappa anche Andrè Aciman, R. J. Palacio, Elisabet Benavent, Alberto Manguel, Gila Almagor, Nguyễn Phan Quế Mai, Michael Žantovský, Nino Haratischwili, Natasha Solomons, Michael Bible, Robert Perišić, Anil Seth, Sally Hayden, Ramin Bahrami.

Vastissimo l'elenco delle grandi voci della letteratura, del pensiero e dello spettacolo: con i nuovi libri ci saranno Michela Marzano, Emanuele Trevi, Viola Ardone, Paolo Di Paolo, Corrado Augias., Mauro Corona e molti altri. E faranno tappa anche Massimo Recalcati, Vittorio Sgarbi, Marco Balzano, Sandro Veronesi con Edoardo De Angelis, Mauro Covacich, Giancarlo De Cataldo, Ilaria Tuti, Francesco Piccolo, Antonia Arslan, Ilaria Capua, Piergiorgio Odifreddi.

Tanti i dialoghi eccellenti, caratteristica del festival: Andrea Molesini e Gianni Biondillo, Romana Petri ed Elisabetta Rasy, Marco Missiroli e Marco Cassardo, Annalena Benini e Mariapia Veladiano, Matteo Bussola e Enrico Galiano, fra i vari. A Pordenonelegge anche il caso letterario dell'anno, l'autrice Erin Doom che si è appena rivelata al grande pubblico tv, e ben 200 adolescenti in veste di "ospiti d'onore" all'inaugurazione. Pensati per i giovani i percorsi dedicati a TikTok e progettati intorno alle nuove tecnologie.

La poesia a Pordenonelegge diventa un festival nel festival, ed è probabilmente il più vasto festival italiano di poesia. Quest'anno sarà illuminato da oltre 60 voci italiane e straniere: con la presentazione di raccolte dedicate a grandi poeti contemporanei come Antonella Anedda e Antonio Riccardi, con presenze internazionali illustri come la poetessa Ana Bladiana, con i cinque finalisti del Premio Strega Poesia proprio nel rush finale verso la proclamazione del vincitore della prima edizione. Fra loro la grande poetessa Vivian Lamarque, vincitrice del Premio Saba 2023, in dialogo con Beatrice Zerbini.

Ma soprattutto Pordenonelegge resta, nel corso dell'anno e durante la Festa del Libro, un motore di riferimento per la promozione della poesia e la new wave autoriale delle generazioni al loro esordio. Tanti gli strumenti, dai contest per poeti giovani e impubblicati alle collane Gialla e Gialla Oro che, rispettivamente, sostengono l'ispirazione delle nuove leve e valorizzano le voci più autorevoli con raccolte dedicate, e di cui pordenonelegge accoglierà le ultime novità. Quest'anno firmate dai giovani Alessandro Anil, Vincenzo Della Mea e Giuseppe Nibali: per la collana Gialla, e da Mario De Santis, Martin Rueff e Tina Volarič per la Gialla Oro. Maurizio Cucchi, Nicola Gardini, Alberto Bertoni, Franco Buffoni e Italo Testa fra le voci più note della scena poetica italiana, e un omaggio a Giorgio Caproni con Nina Quarenghi e Attilio Mauro Caproni, che offriranno un ritratto sorprendente del grande poeta.

Quest'anno la scuola inizia a Pordenonelegge, in timing perfetto con lo squillo della campanella. Sarà tutto da sfogliare il cartellone di Pordenonelegge junior per bambini e adolescenti, con oltre 100 firme italiane e internazionali. Con l'attenzione a due anniversari importanti, il centenario di Calvino e il 150° della scomparsa di Alessandro Manzoni, che sarà ricordato in un incontro con Guido Sgardoli, Annalisa Strada e Sara Marconi. Immancabili gli appuntamenti di "Caro autore, ti scrivo…", il concorso per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, che vedrà un magnifico poker di autori: l’autrice olandese Enne Koens e gli italiani Davide Morosinotto, Silvia Vecchini e Francesco D’Adamo. Ancora protagonista la grande narrativa con una straordinaria ospite, l’autrice besteseller R. J. Palacio, conosciuta in tutto il mondo per il successo di Wonder. E ci sarà Gherardo Colombo con Fabio Caon per parlare della Costituzione italiana ma anche di educazione alla legalità, contrasto delle mafie, cittadinanza digitale, educazione alla salute; mentre Piergiorgio Odifreddi, con una esclusiva Lezione di matematica dimostrerà che la matematica non solo è più semplice di quanto sembra, ma è anche un’esperienza straordinaria.

A Pordenonelegge junior anche Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia, Enrico Galiano, Ulrich Hub, Espérance Hakuzwimana, Marc Ter Horst, Paolo Di Paolo, Chiara Carminati, Costantino D'Orazio, Francesco Musolino, Giuseppe Antonelli, Annalisa Strada, Azzurra D'Agostino, Anna Vivarelli, Alessandro Sanna.