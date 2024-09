La Giuria del Premio giornalistico Paolo Graldi, sotto la presidenza di Gianni Letta, ha scelto i vincitori della prima edizione, che quest'anno si articola nelle sezioni “Giornalismo Politico”, “Giornalismo d'Inchiesta”, “Giornalismo Giudiziario”, “Giornalismo Radiotelevisivo”, “Giornalista Under 35” e “Comunicatore”. L'autorevolezza e la competenza, unite all'impegno costante nella ricerca dei dettagli utili alla comprensione di ogni avvenimento, dalla cronaca locale ai grandi eventi internazionali, sono i requisiti fondamentali che questo Premio vuole esaltare, e che hanno caratterizzato il percorso professionale di Paolo Graldi. La consegna dei riconoscimenti avverrà nel corso di un evento condotto da Paola Saluzzi il prossimo 29 novembre, alle 15.30, presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio.

Con questi principi ispiratori, la giuria coordinata da Massimo Martinelli e composta da Emilio Albertario, Maurizio Caprara, Paolo Conti, Luigi Contu, Alessandro De Angelis, Margherita De Bac, Ferruccio De Bortoli, Franco Ferraro, Stefano Folli, Bruno Manfellotto, Silvana Mazzocchi, Clemente Mimun, Antonio Padellaro, Barbara Palombelli, Vittorio Sabadin, Fiorenza Sarzanini e Antonello Valentini ha scelto i vincitori del premio.

Nella sezione “Giornalismo Politico” il riconoscimento va a Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, autore di numerosi libri di successo e membro dell’International Institute for Strategic Studies di Londra. Il premio per il “Giornalismo d'Inchiesta” va a Nello Scavo, inviato speciale di 'Avvenire', esperto di cronache giudiziarie e corrispondente di guerra. Il riconoscimento per il “Giornalismo Giudiziario” va a Giovanni Bianconi, inviato speciale del 'Corriere della Sera', esperto di criminalità organizzata e autore di numerosi saggi sul terrorismo di destra e di sinistra. Vince il premio Paolo Graldi per il “Giornalismo radiotelevisivo” Stefania Battistini, inviata speciale del Tg1, protagonista di innumerevoli scoop dai teatri guerra e autrice di saggi di geopolitica. Il premio “Giornalismo Under 35” va a Cecilia Sala, giornalista de 'Il Foglio', scrittrice e autrice del podcast “Stories”, tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali. Infine, il premio “Comunicatore” va a Giovanni Grasso, autorevole consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica e scrittore.