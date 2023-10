Reinhold Messner al Forum Biella Creative Cities 2023

In collaborazione con: Delta Pictures

Il 20 e 21 ottobre le Città Creative UNESCO si danno appuntamento a Biella, protagoniste del Forum Biella Creative Cities 2023 che quest’anno focalizza l’attenzione sul valore e sulla cultura dell’acqua, intesa come fonte di vita e risorsa naturale da proteggere superando le sfide legate ai cambiamenti climatici che stanno mettendo a dura prova il pianeta.

L’evento, in programma presso Città Studi, mette al centro la tutela dell’ambiente e la creatività sostenibile, concetti chiave a livello globale ma anche tratti distintivi del distretto biellese.

La prima giornata del Forum Biella Creative Cities 2023 avrà come special guest Reinhold Messner, artista, esploratore e scrittore pronto a prendere parte al confronto costruttivo condividendo la sua esperienza e l’innata passione per la montagna, che coltiva a trecentosessanta gradi.

Messner, l’alpinismo e il legame con Biella

Venerdì 20 ottobre, nella giornata di apertura del Forum Biella Creative Cities, il ricco parterre di ospiti prevede quindi la presenza di Reinhold Messner.

Il suo intervento, dedicato al tema “Alpinismo tradizionale. Una passione tra il vivere e il perire”, sarà l’occasione perfetta per conoscere la storia del “Re degli ottomila”, il primo a completare la scalata delle 14 vette sopra gli 8mila.

Eletta Città Alpina dell’anno nel 2021, Biella ha un legame di lunga data con Messner: ambassador e volto storico del brand FILA, che nasce e ha sede proprio nella città piemontese, fa parte della rosa dei grandi atleti che indossano il marchio e che sono celebrati all’interno del Museo della Fondazione FILA , nato nel 2012 e ideato ad hoc per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva attraverso un percorso innovativo privo di barriere tattilo/visive.

Acqua, ambiente e creatività sostenibile

Se da un lato il ciclo dell’acqua è stato scelto come filo conduttore del Forum Biella Creative Cities, dall’altro lato le due giornate permetteranno di fare luce sulla capacità di questo elemento vitale di dare vita a un ecosistema sostenibile ripensando il futuro con creatività.

Il territorio biellese, che rientra nel network delle Città Creative UNESCO nato per unire le località che considerano la creatività una leva per lo sviluppo economico, ha da sempre fatto propri i trend principali dell’evento, puntando sulla sostenibilità in ottica green anche preservando la tradizione tessile attraverso la formazione, lo sviluppo dell’attività congressuale e fieristica, l’innovazione tecnologica e la ricerca.

Sede di un distretto manifatturiero tessile considerato un’eccellenza del Made in Italy, infatti, la città vanta una cultura del lavoro e dell’impresa che comprende l’artigianato e l’industria, tanto da essere inserita nel Cluster UNESCO Craft and Folk Art.

Dietro l’iniziativa del Forum Biella Creative Cities, inoltre, si cela l’intento di allinearsi con la visione europea e mondiale dell’acqua vista come risorsa da valorizzare in modo prioritario, ridisegnando gli investimenti nel settore idrico e mettendo in atto la normativa e le proposte che arrivano dalla UE.

Credits foto: Damiano Andreotti