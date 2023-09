Russo: “La bellezza e l'arte stimolano e creano benessere psicologico e fisico”

Russo: “La bellezza, i luoghi e le opere d'arte stimolano il nostro cervello e generano la rigenerazione dei neuroni e consentono, in generale a tutti, un benessere psicologico e poi anche fisico” ha detto Alfonsina Russo, Direttrice Parco Archeologico del Colosseo, intervenuta all'incontro “Curare ad Arte: la Bellezza come Terapia” dedicato al potere curativo dell’arte, organizzato da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Gemelli ART presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese