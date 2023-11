Sangiuliano: "A settembre e ottobre 620mila visitatori e 2,5 milioni di incassi al Pantheon"

“I numeri elevati dimostrano quanto sia stata corretta la decisione di introdurre l’ingresso a pagamento al Pantheon. Tra settembre e ottobre si sono registrati quasi 620mila visitatori per un incasso di circa 2,5 milioni di euro, che verranno utilizzati per la manutenzione di questa straordinaria architettura, per iniziative di solidarietà e per il recupero del patrimonio culturale delle aree alluvionate dell’Emilia Romagna. Quasi 30mila giovani tra i 18 e i 25 anni hanno beneficiato del biglietto ridotto, mentre oltre 115mila visitatori sono entrati gratuitamente. Il tempio solare per eccellenza della romanità continua così a irradiare la propria luce”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel commentare i dati riguardanti il terzo e il quarto mese dall’introduzione dell’accesso a pagamento al Pantheon.

In particolare, il contributo raccolto per l’Emilia Romagna nel periodo considerato è stato di 503.719 euro, portando il totale complessivo delle risorse raccolte in quattro mesi a 897.001 euro. Più nel dettaglio, gli ingressi nel monumento dal 1° settembre al 31 ottobre sono stati 619.095 per un incasso lordo complessivo di 2.453.408 euro. Il totale del contributo per alluvione dell'Emilia Romagna ammonta quindi a 503.719 euro.