Sangiuliano: "La cultura è la nostra grande industria"

"La cultura deve essere considerata come uno dei grandi pilastri italiani che non si è ancora sviluppato del tutto ma su cui stiamo lavorando". Lo dichiara il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano in video collegamento alla seconda giornata della V edizione di " 'SUDeFUTURI', energie al sud tra storia e innovazione. Risorse, ostacoli e opportunità” . Il meeting internazionale organizzato dalla Fondazione Magna Grecia nell’ottocentesca Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate vede la partecipazione come media partnership del gruppo Pubbliemme–Diemmecom–LaC Network–ViaCondotti21, la collaborazione di AdnKronos e della Fondazione Pio Alferano, il patrocinio dei Comuni di Castellabate, Capaccio Paestum e del Parco nazionale del Cilento.

"Secondo me non si era compreso il grande valore socioeconomico della cultura - continua Sangiuliano - oggi invece siamo passati, solo per fare un esempio al 16 per cento in più di presenze al Colosseo rispetto al 2019. Dobbiamo valorizzare soprattutto nel Mezzogiorno tutti i siti, la cultura può diventare la nostra grande industria, che significa renderli sostenibili dal punto di vista economico. Queste risorse serviranno a reinvestire nella cultura".