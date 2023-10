Sangiuliano: "Treno Roma-Pompei anche nel 2024, è un grande successo"

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha deciso di prorogare la tratta Roma-Pompei per la visita agli Scavi, inaugurata il 16 luglio, anche nel 2024. “La decisione del Gruppo FS è fondata sui numeri importanti del Frecciarossa Roma-Pompei, nato dalla collaborazione con il Ministero della Cultura - ha spiegato in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - i dati testimoniano il grande successo di un’iniziativa in cui abbiamo creduto sin dal principio. Siamo persone serie e facciamo le cose con gradualità, dopo una prima fase sperimentale abbiamo reso settimanale il collegamento e i fatti ci hanno dato ragione”, ha aggiunto il ministro. Il Ministero della Cultura ha reso noto i numeri del servizio Roma-Pompei: oltre tremila passeggeri hanno scelto il Frecciarossa per visitare gli scavi di Pompei, con una media di più di 300 viaggiatori ogni domenica, sulla rotta Roma Termini-Napoli Centrale-Pompei e viceversa. Sono state registrate oltre mille prenotazioni per ottobre, compreso il sold out di oggi. “Visti gli ottimi risultati, il collegamento è stato confermato da Trenitalia anche per il 2024 e sarà effettuato tutte le domeniche, con corse straordinarie anche nei giorni festivi, come ad esempio il 1° novembre e l'8 dicembre. Questo servizio rientra nelle iniziative di valorizzazione del patrimonio e delle eccellenze italiane da parte del Gruppo FS e del MiC, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un turismo culturale promuovendo l’utilizzo del treno, mezzo sostenibile per eccellenza”, ha concluso Sangiuliano.