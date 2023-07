Scoperto il testamento di Donatello all'Archivio di Stato di Firenze

All'Archivio di Stato di Firenze è stato ritrovato il testamento scritto di pugno da Donatello (1386-1466), un documento finora rimasto inedito che rivela alcuni particolari sulle donazioni fatte dal grande artista tra i padri del Rinascimento fiorentino.

Sul prossimo fascicolo della rivista "Paragone Arte", spiega l'Archivio di Stato in un comunicato, sarà pubblicato un articolo dal titolo "Il presunto testamento di Donatello: una donazione inter vivos", a firma di Silvia Sinibaldi e Simone Sartini. Il saggio si basa sulla scoperta di un atto inedito di donazione, datato 1460, tra Donatello e Giovanni di Buonaiuto Lorini Cavalloni.

Si tratta di un atto di donazione "inter vivos post mortem" che attesta la donazione da parte dell'artista in favore di Giovanni, farsettaio del popolo di San Niccolò di Firenze, di una casa ad uso mulino, con annessi pezzo di terra e bosco, posti nel borgo di Figline di Prato, con validità a decorrere dalla morte del donatore. Nell'atto Donatello nominava inoltre il detto Giovanni suo procuratore, anche dopo la morte.

A seguito di un'approfondita ricerca nei fondi araldici e genealogici dell'Archivio di Stato di Firenze è stato possibile ricostruire il tipo di relazione parentale che intercorreva tra Donatello e Giovanni: quest'ultimo si è rivelato figlio di una sorella maggiore del maestro.

La famiglia di Giovanni, i Lorini poi Cavalloni, deteneva il patronato di una cappella della chiesa di San Niccolò Oltrarno, detta "del Crocifisso" per la presenza di un Crocifisso ligneo attribuito a Michelozzo: l'articolo ricostruisce, per grandi linee, anche il dibattito sulla attribuzione di quest'opera, ponendola in relazione con le scoperte genealogiche sopra citate.

Ulteriori ricerche hanno da ultimo consentito di rintracciare la casa di Donatello nel borgo di Figline di Prato e quella dei Lorini Cavalloni nella via di San Niccolò a Firenze. I risultati di queste indagini inedite saranno oggetto di presentazione nel prossimo autunno presso l'Archivio di Stato di Firenze.