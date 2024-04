L'annuncio su Instagram. Il nuovo lavoro disponibile in preordine tra un mese

Chiara Ferragni e il pandoro gate sotto la lente d'ingrandimento. Selvaggia Lucarelli, nelle sue storie di Instagram, annuncia il suo nuovo libro 'Il Vaso di Pandoro - Ascesa e caduta dei Ferragnez', edito da Paperfirst, disponibile in preordine tra un mese. Il libro, dunque, promette di essere un’analisi dettagliata non solo del caso giudiziario della nota influencer ma anche delle dinamiche che hanno portato al declino dell’impero dei Ferragnez, negli anni diventati un vero e proprio brand.

Lucarelli sui social mostra la copertina del libro che gioca con l’immagine di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, trasformando il suo messaggio di libertà in un simbolo del vaso di Pandora che, una volta aperto, ha rivelato ben più di quanto ci si aspettasse. Il Pandoro Gate, secondo Lucarelli, è stato solo la punta dell’iceberg di una serie di iniziative legate alla beneficenza che, in realtà, nascondevano attività commerciali.

E in riferimento alla copertina del libro Lucarelli lancia l'indizio: "Comunque non è vero che in copertina c'è solo lei. Se cercate bene c'è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io)... che tra l'altro fu profetico".