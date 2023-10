'Siamo stelle che brillano', il romanzo di Vittoria Schisano e Alessio Piccirillo

Vittoria Schisano, attrice e doppiatrice, e Alessio Piccirillo, titolare di uno dei più accreditati uffici stampa nel mondo del cinema, attingono a piene mani dalle proprie esperienze personali e da quelle di migliaia di storie vere, per raccontare la storia di Crilù, un ragazzino che crescendo negli anni '80 deve imparare a scoprire chi è veramente. Schisano e Piccirillo firmano così a quattro mani 'Siamo stelle che brillano' (La Corte pagine 304, 19,90 euro) in uscita il 10 novembre, che segna il loro esordio narrativo.

Con l'indimenticabile colonna sonora di quegli anni che fa da fil rouge per tutto il libro, "Siamo stelle che brillano" è un romanzo che mette in luce l'intima tempesta che si scatena dentro il protagonista e che non riesce più a soffocare; ma anche la collettiva e rumorosa presa di coscienza del movimento Lgbtq+ che inizia a far sentire la propria voce all'interno di una società che sembra non voler né vedere né ascoltare.

Il percorso che porta a questo traguardo è pieno di ostacoli e mille sono i dolorosi sacrifici che occorre mettere in conto. Ma Crilù e tutta la sua variopinta comunità queer - una vera e propria grande famiglia - sono pronti a tutto, perché non vogliono più rimanere in silenzio e nascosti nell’ombra. Vogliono finalmente poter brillare. Come stelle. Quanta notte bisogna attraversare, prima di far brillare noi stessi? Ispirato a migliaia di storie vere, il romanzo si rivela toccante e divertente, indagando sulla scoperta della propria identità.

Di cosa parla 'Siamo stelle che brillano'

'Siamo stelle che brillano' inizia nel'anno 1983 e Cristiano ha appena compiuto 10 anni. È innamorato degli show televisivi e balla "Cicale" davanti alla tv, ipnotizzato da Heather Parisi che prova a imitare. Si sente diverso da tutti e ben presto la scuola diventa un posto da incubo che lo soffoca e lo ferisce. Solo Delia, la giovane zia che vive in assoluta libertà e che lo ospita per l'estate sull'isola di Ischia, lo capisce davvero. È lei che inizia a chiamarlo Crilù ed è lei che lo spinge a cercare il suo vero io.

Durante quella vacanza, Cristiano conosce anche Yu, una ragazzina cinese con cui stringerà un profondo e salvifico rapporto di amicizia e che ritroverà qualche anno più tardi a Bologna, una città che gli permetterà di respirare finalmente un'aria nuova e diversa da quella claustrofobica del paesino in cui è cresciuto. Sarà qui che la consapevolezza sulla sua vera identità inizierà a farsi strada dentro di lui.

'Siamo stelle che brillano' si trasforma in un romanzo corale in cui le vicende di personaggi dalle mille sfaccettature si intrecciano con quelle del movimento Lgbt, con le prime contestazioni bolognesi, con la rivendicazione di diritti naturali e con le indimenticabili musiche degli anni Ottanta che fanno da fil rouge a tutta la narrazione. Un percorso in cui Crilù sarà circondato da una comunità queer e bohémien, compatta e coraggiosa, che lo porterà a comprendere che un altro mondo è possibile.