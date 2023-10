Sindaco di Messina: "Per la città importante fare rete"

"Fondo Saccà è una realtà problematica. Il dono che l'Heineken ha fatto alla nostra città è particolarmente bello e denso di significato. Sono davvero felice: siamo qui in un'area riqualificata, ma molto altro ancora c'è da fare per eliminare le baracche". A dirlo è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, intervenendo all'inaugurazione de 'Il Mosaico delle Meraviglie', opera d'arte collettiva di nove artisti siciliani promossa da Birra Messina Cristalli di Sale, realizzata grazie al supporto del partner Fondazione MeS.S.In.aA e in collaborazione con l'Associazione italiana giovani per l'Unesco (Aigu) e con il patrocinio del Comune di Messina.

"L'evento di stamane - ha puntualizzato il primo cittadino - è la prova di quanto sia importante fare rete per ottenere risultati importanti e significativi. Messina è una città accogliente, ma il lavoro comune è fondamentale per raggiungere obiettivi come quello di oggi".