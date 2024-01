La scrittrice triestina Susanna Tamaro, 66 anni, autrice del bestseller internazionale 'Va' dove ti porta il cuore', è stata vittima di "un bruttissimo incidente" in casa qualche giorno prima di Natale, che le ha procurato varie contusioni e fratture agli arti inferiori e superiori. E' la stessa Tamaro, sulla sua pagina Facebook, a raccontare la disavventura domestica con tanto di foto che la mostra seduta su una sedia a rotelle con il braccio destro e la gamba destra coperti dal gesso. Con questo post l'autrice ha voluto spiegare ai suoi lettori cosa finora le aveva impedito di inviare gli auguri di Natale e di buon anno sui social.

"Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz - meglio conosciuto come Italo Svevo - ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo - scrive Tamaro - Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po' di fratture. La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi. Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato! Presto risorgerò!".