Terrasini, dal 4 luglio torna 'Un mare di libri'

Sarà la suggestiva cornice di Torre Alba a ospitare il tradizionale appuntamento con "Un mare di libri", la rassegna letteraria di Terrasini (Palermo) giunta alla nona edizione, organizzata dall’Associazione Culturale LUNA -ETS e patrocinata dal Comune di Terrasini con la direzione editoriale di Franco Cascio. "Anche l’edizione di quest'anno propone ospiti di spessore: gli scrittori Ugo Barbara, Francesco e Silio Bozzi, Attilio Bolzoni, Francesca Maccani, Stefania Auci e i giornalisti Alessandra Ziniti, Elvira Terranova, Andrea Tuttoilmondo, Roberto Chifari", si legge in una nota.

La manifestazione culturale più longeva di Terrasini, nata nel 2016, "è un punto di riferimento delle maggiori case editrici italiane e indipendenti. Oltre a rappresentare un importante impulso alla promozione della lettura, la rassegna è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel mondo dell'editoria italiana accanto ai più importanti festival letterari nazionali". Si comincia giovedì 4 luglio con "I Malarazza " (Rizzoli) di Ugo Barbara (con l’autore dialoga il giornalista Roberto Chifari), il racconto di un’eccezionale famiglia alle prese con gli stravolgimenti della storia e con la maledizione che si abbatte su chi non si accontenta di un presente in sordina. Protagonisti della seconda giornata, il 9 luglio, saranno Francesco e Silio Bozzi (con gli autori dialoga il giornalista Andrea Tuttoilmondo) con “Stupor Mundi” (Solferino), una narrazione dal ritmo cinematografico con al centro tre strani personaggi e l’amore per la Sicilia. Terzo appuntamento, l’11 luglio, con l’ultima fatica di Attilio Bolzoni “Controvento – Racconti di frontiera” (Zolfo), i racconti e le inchieste di uno dei più noti reporter italiani. Con l’autore dialoga la giornalista Alessandra Ziniti. Il 18 luglio sarà la volta di Francesca Maccani e il suo romanzo fresco di stampa “Agata del vento” (Rizzoli), un romanzo storico ispirato alla storia vera di una guaritrice delle Eolie. Con l'autrice dialoga Stefania Auci. Si chiude il 25 luglio con “La notte dell’Antimafia” (Aliberti) di Lucio Luca (con l’autore dialoga la giornalista Elvira Terranova), una storia italiana di potere, corruzione e giustizia negata.

"Un ringraziamento particolare al sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci che da sempre ha scommesso sulla promozione della cultura e all’Assessore alla Cultura Nunzio Maniaci per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa nona edizione", si legge nella nota.