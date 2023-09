Tramonto tra i capolavori degli Uffizi, a ottobre le aperture serali del museo

Vista tramonto e capolavori dell'aarte agli Uffizi: sono in arrivo, per il mese di ottobre, cinque aperture serali del celebre museo fiorentino. La Galleria sarà infatti aperta al pubblico in via straordinaria dalle ore 18,30 alle ore 21,30, per cinque martedì di fila: il 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre. La chiusura della biglietteria, e quindi l'ultimo ingresso, avverrà alle ore 20,30.

"Gli Uffizi di sera offrono un'esperienza spettacolare - dice il direttore Eike Schmidt - i dipinti, le sculture, gli ambienti stessi, toccati dai raggi del tramonto, ne sono trasfigurati e acquisiscono un fascino unico. Le cinque aperture speciali di ottobre permetteranno di sperimentare di persona questa magia: consiglio a tutti di non lasciarsela sfuggire".