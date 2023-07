UlisseFest, la festa del viaggio di Lonely Planet torna a Pesaro

150 ospiti e 50 appuntamenti in 4 giorni. La festa del viaggio di Lonely Planet torna a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, dal 13 al 16 luglio con la VI edizione, portando agli appassionati molteplici spunti e idee per viaggiare, approfondire e divertirsi. Grande è l’attesa per i concerti e gli spettacoli che animeranno le serate del festival e moltissimi sono gli eventi di un programma che quest’anno comprende un giorno in più. Il festival è ideato e organizzato dalla casa editrice Edt, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992 ed è promosso dal Comune di Pesaro. Tra i media partner Rai Radio 3, Adnkronos, l’associazione Igers Italia, Marche Radio, Radio Incontro, Il Giornale della Musica. L’edizione di quest’anno coincide con un evento importante per Lonely Planet, perché il 2023 segna il 50° anniversario della casa editrice fondata nel 1973 da Tony e Maureen Wheeler al termine dell’epico viaggio che dall’Europa li portò in Australia, dopo aver attraversato l’Asia lungo il celebre hippie trail.

Il tema di questa sesta edizione, che dal 13 al 16 luglio unirà come un filo rosso le quattro giornate di UlisseFest 2023, è Tra caos e poesia, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi, tradizioni e abitudini, sopraffatti dalla diversità e da un senso di confusione. Ogni viaggio è un precario equilibrio tra caos e poesia, il momento in cui le sfide che affrontiamo si trasformano in nuova energia e ritroviamo il nostro posto nel mondo. Ma il caos è anche una cifra del nostro vivere quotidiano, turbato da guerra e pandemia, violenza di genere, crisi economica e cambiamento climatico. E così ci mettiamo in viaggio, ci ubriachiamo di altrove per fuggire dal caos e cercare poesia in un mondo che rimane capace di incantare i viaggiatori. Del resto, “in tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare”, come scriveva il medico e filosofo francese Henri Laborit.

UlisseFest vedrà avvicendarsi sui palchi e nelle piazze di Pesaro personalità di spicco del panorama culturale italiano, tra scrittori, giornalisti, artisti e semplici viaggiatori, fotografi di viaggio e reporter, poeti, influencer ed esperti di comunicazione digitale. Tra gli ospiti: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala, Tony Wheeler.

Tre concerti in piazza del Popolo accenderanno le notti di Pesaro. Per aprire l’edizione 2023, la sera del 13 luglio Vinicio Capossela salirà sul palco per offrire uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle Tredici canzoni urgenti che danno il titolo al nuovo album, e illuminare con la sua poesia dell’anima la notte pesarese (prevendite su Vivaticket.com e TicketOne.it). Il giorno successivo saranno protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel Concerto mistico per Battiato “Torneremo ancora”, rendendo omaggio al maestro della musica e della spiritualità (concerto gratuito). La figura del grande artista siciliano sarà protagonista già nel pomeriggio con la proiezione e la presentazione di Stefano Senardi, Franco Cattini e Marilisa Capuano al Teatro Sperimentale del film Franco Battiato – La voce del padrone, vincitore del Nastro d’Argento.

Da oltre oceano arriverà a Pesaro per il grande spettacolo della sera di sabato 15 luglio in Piazza del Popolo una delle figure di spicco del panorama musicale cubano. Eliades Ochoa, uno dei più grandi artisti cubani viventi celebre anche per aver preso parte al Buena Vista Social Club di Ry Cooder, con la sua chitarra guiderà il pubblico di UlisseFest in una grande festa nel segno di Cuba, in un evento onirico e liberatorio (concerto gratuito). Dopo i concerti, poi, la festa proseguirà con i Dj set all’Acquedotto, nuovo spazio di intrattenimento di Pesaro, dove si ballerà fino a notte fonda.

A proposito di spiritualità, con Umberto Galimberti si indagherà l’incerto e fertile territorio al confine tra follia e ragione, nella consapevolezza che anche il viaggio nasca spesso dall’incontro tra istanze creative irrazionali e una pianificazione attenta e ragionata. Con il filosofo e teologo Vito Mancuso proveremo a capire quali fermenti germinano dall’incontro tra la paura e il coraggio guidati dall’idea che il viaggio sia anche il tentativo di trovare riferimenti e direzioni affidabili in un mondo complesso e instabile. Agli aspetti sociali, storici, ma anche affettivi del viaggio sarà dedicato, invece, l’incontro con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, che ci ricorderà come quello che oggi consideriamo un bisogno primario sia invece il frutto di un percorso di conquista.

Nel puro spirito Lonely Planet, poi, particolare attenzione verrà dedicata alle destinazioni del mondo: ci muoveremo dall’Afghanistan alla Colombia, dalla Cina alla Russia con Cecilia Sala, giornalista e autrice del podcast Stories, in una conversazione con la speaker radiofonica Doris Zaccone. Di Giappone e della sua poliedrica cultura ci occuperemo con l’influencer, scrittore e creator digitale Kenta Suzuki, in collaborazione con JNTO. Ai grandi protagonisti dei viaggi del passato saranno dedicati i racconti di Andrea Canova e Gianni Dubbini Venier, in una ricognizione che da Pigafetta giungerà fino alla cucina creativa di Moreno Cedroni, in una conversazione condotta da Luca Iaccarino in collaborazione con Italian Travel Press.

Il festival dedicherà grande attenzione al tema delle città, luoghi dove sempre più si giocano le sfide del nostro pianeta. I cambiamenti climatici e le loro ricadute anche in una grande metropoli saranno al centro dell’intervento di Bill De Blasio, Sindaco di New York dal 2014 al 2021, consigliere dell’amministrazione Clinton e figura centrale della politica liberal e progressista statunitense. Di città parlerà anche Carlo Ratti, ingegnere, architetto e teorico dell’architettura, figura di riferimento del dibattito attuale, in un panel che vedrà coinvolto Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e Daniele Vimini, Vice Sindaco e Assessore alla Bellezza di Pesaro. A un modo di esplorare le nostre città attento ai loro tesori artistici e architettonici sarà invece dedicato l’intervento di Giovanni Carlo Federico Villa, storico dell’arte che ha raccontato questo tema nel volume Un popolo di statue (Edt, 2023).

Grande protagonista del festival sarà la parola poetica, nella personale e intensa lettura del paesaggio e dei suoi antichi luoghi condotta dal ‘paesologo’ Franco Arminio, che ci accompagnerà in una cerimonia in versi lieta e pensosa e nel toccante omaggio a Giuseppe Ungaretti e ai luoghi della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia con la guida turistica Elisa De Zan e le letture poetiche dell’associazione pesarese La voce dei libri. Ai confini della Terra ci spingeremo con Antonella Giacomini, giornalista e scrittrice che ha seguito il richiamo della natura dalla Groenlandia alla Patagonia, e con Paola Giacomini, che ha viaggiato a cavallo in luoghi remoti come la Mongolia, in un dialogo dedicato ai viaggi più estremi moderato da Linda Cottino.

Di destinazioni internazionali parleremo nel panel Il salotto del mondo, focalizzato sulle mete da mettere sotto i riflettori nel breve periodo (tra gli ospiti avremo rappresentanti di Giappone, Malta e Slovenia), e poi circoscriveremo il racconto a una meta che sembra destinata a essere sempre più amata dai viaggiatori come l’Albania: lo faremo con Piero Pasini, autore Lonely Planet, con Saimir Kristo, Direttore e fondatore della Triennale di Architettura di Tirana, e con il videomaker e scrittore Vittorio Bongiorno. Al Bel Paese verrà dedicato l’incontro Viaggio in Italia, mettendo in dialogo tra loro gli esponenti di alcune delle regioni più visitate e amate da chi viaggia: Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto.

L’Umbria, destinazione nella classifica Lonely Planet Best in Travel 2023, racconterà le eccellenze che ne fanno una destinazione sorprendente tra arte, sapori e cultura del viver bene. Dal 12 al 20 luglio sarà inoltre possibile scaricare il PDF gratuito della guida Umbria (www.lonelyplanetitalia.it/speciale/umbria-2023), unica destinazione italiana Best in Travel 2023 secondo Lonely Planet. Restando in Italia, parleremo anche di Toscana riportando l’esperienza di grandi protagoniste dell’imprenditoria turistica in questa regione. La dimensione psicologica del viaggio sarà al centro dell’intervento di Remo Carulli, scrittore e psicoterapeuta che ha approfondito il tema nel libro Psicologia del viaggiatore (Gesualdo Edizioni 2022) e di Giulia Lamarca, psicologa e travel blogger. Di ciò che significa viaggiare in bilico costante tra insicurezza e desiderio inesauribile di scoperta ci parlerà invece Luigi Farrauto, scrittore, viaggiatore e cartografo che ha raccontato le proprie esperienze nel volume Geografia di un viaggiatore pavido (Laterza 2023).

Ci muoveremo tra corpo e arte in contesti spesso difficili, spaesanti e segnati dall’esclusione, accostando una delle figure più iconiche del Novecento, Joséphine Baker - capace di incidere non solo nel mondo dello spettacolo, ma nella società stessa -, in un intenso dialogo a distanza con la vicenda biografica di Anna Maria Gehnyei, giovane scrittrice italiana di origine liberiana e immigrata di seconda generazione in dialogo con la giornalista Valentina Lo Surdo. Mike Maric, primatista mondiale di apnea e ricercatore, ci porterà nel profondo del mare, introducendo il suo documentario Broken Breath, finalista all’Ocean Film Festival. Al termine della proiezione, Maric illustrerà alcune tecniche di respirazione contenute nel suo ultimo libro Se respiro, posso (Roi edizioni, 2023). E poi andremo a Rimini, passando per il nostro immaginario collettivo, in un viaggio nel mondo di Federico Fellini, tra sogno e realtà, biografia e immaginazione, con Stefania Parmeggiani autrice di Fellini, Rimini e il sogno (Zolfo, 2023).

La capacità di inventare o ricreare mondi con il disegno e le illustrazioni, traendo spunto da uno degli strumenti più classici del viaggio, ispirerà l’appuntamento Atlanti di viaggio: una lettura disegnata, animato dalle storie e dalla voce di Anselmo Roveda e dalle illustrazioni di Marco Paci, i cui originali saranno visibili a Palazzo Gradari durante i giorni del festival nella mostra “Gli Atlanti dell’immaginario”. Degli aspetti pratici del viaggio parleremo con Elena Ghiretti, autrice di Hostaggio. Guida serissima per ospitare sconosciuti (e alloggiare in casa loro) (Accento, 2023), ZenithVan, influencer esperti di ‘van life’, e Raffaele Filippini, del Sunflower Backpacker Hostel di Rimini: vedremo come la nascita di nuove modalità di pernottamento abbia generato una vera e propria rivoluzione nel modo di viaggiare.

Il tradizionale appuntamento con i workshop del Festival, da sempre presenti a UlisseFest, evolve e si organizza quest’anno nella Lonely Planet Academy. Sarà un’occasione per ripercorrere e studiare i linguaggi attraverso i quali comunichiamo con i nostri lettori ogni giorno. Forniremo agli iscritti basi e strumenti per applicare le nozioni apprese al proprio lavoro quotidiano. Le ricerche sul campo degli autori, la conversione delle loro ricerche in guide cartacee, la genesi dei contenuti veicolati sul web e sui social media, la scrittura di un podcast e di un reportage giornalistico, ma anche la produzione video saranno gli argomenti al centro dei vari workshop.

E poi ci saranno yoga all’alba in collaborazione con Presstour by Turisanda, mindfulness e meditazione in collaborazione con Shiruq, aperitivi a base di specialità umbre in collaborazione con Umbria e show cooking di confine dal Friuli Venezia Giulia, phototrekking urbani e un food truck collocato per la sola giornata di giovedì 13 su Piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro) che offrirà gratuitamente i sapori delle eccellenze della cucina veneta. Tutto questo sarà UlisseFest: un’occasione per incontrare ospiti italiani e internazionali accomunati dalla grande passione per il viaggio: scrittori, artisti, content creator, fotografi e giornalisti. Per ritrovarsi tra reading e concerti, film, dibattiti e workshop. E allora unitevi alla festa perché si dice che viaggiare, insieme a leggere e ascoltare sia la via più breve per arrivare a se stessi.

“L’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite registrava, prima della pandemia, 1,5 miliardi di turisti in tutto il mondo. Basta questo dato a ricordarci quanto sia urgente una riflessione sul tema del viaggio, il suo racconto, le sue implicazioni - commenta il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro - Il ricco programma della sesta edizione del Lonely Planet UlisseFest vuole dare il suo contributo su questo tema, con l’obiettivo di portare 'il mondo a Pesaro e Pesaro nel mondo', proseguendo il viaggio con questa città, accompagnandola nel suo percorso verso Capitale italiana della cultura. Perché i viaggi sono una delle principali rivoluzioni culturali degli ultimi decenni”.

“Siamo molto soddisfatti che per il secondo anno consecutivo Lonely Planet abbia scelto Pesaro per UlisseFest, la festa del viaggio - dichiara il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - Una manifestazione di altissimo livello, che ha la capacità di far parlare di sé, e che richiama ogni anno tanti appassionati alla costante ricerca di unicità e bellezza: valori che il nostro territorio conosce, valorizza e racconta. Un grande evento che si inserisce nel ricchissimo programma dell''Estate da Capitale' che ci traghetterà al 2024, anno che vedrà Protagonista Pesaro in Italia e nel Mondo come Capitale italiana della Cultura. Una grande occasione per la città, per la provincia e per tutta la regione, che vogliamo giocarci al meglio per lasciare il segno. Orgogliosi che in questo percorso stimolante e ambizioso ci sia anche la Lonely Planet, una delle case editrici più autorevoli dal punto di vista turistico nel mondo, con la quale abbiamo costruito una collaborazione molto forte. Vi aspettiamo a Pesaro!”.

“L’apertura al mondo - e dunque l’esperienza del viaggio - è uno dei valori cardine di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, un’opportunità unica e assolutamente straordinaria per promuovere la nostra città come destinazione imperdibile di bellezza e cultura e per consolidarla in una dimensione internazionale. Per questo un evento come UlisseFest - il festival di un brand mondiale come Lonely Planet - non poteva che confermarsi quale appuntamento ormai istituzionale dell’estate pesarese; un appuntamento con un programma concentrato ma densissimo, che offre tante occasioni per conoscere, aprirsi all’altro e ad altri territori - vicini e lontani, del corpo e dello spirito -, per vivere tempo di qualità in una terra segnata da tante eccellenze. E allora, benvenuti a Pesaro!”, conclude Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro.