Venezia, le mostre di Gaby Wagner e Dylan Katz nei giorni della Glass Week

Saranno inaugurate nei prossimi giorni a Venezia, nell'ambito del festival del vetro "The Venice Glass Week", le due mostre "Glass Meets Bronze", dell'artista e fotografa tedesca, oramai veneziana di adozione, Gaby Wagner, e "61.5°N" dell'artista finlandese Dylan Katz.

La mostra di Wagner alla Holly Snapp Gallery, con inaugurazione il 15 alle 17, presenta "una collezione di oggetti in vetro vintage rivisitati e reinterpretati con estrema eleganza, il tutto in dialogo con sculture in bronzo sul tema del mare. La designer combina il bronzo, talvolta l’ottone, utilizzati come supporto, con vetri storici, dando così vita a pezzi unici", spiegano gli organizzatori.

La mostra di Katz sarà aperta a Olivolo dal 14 e il vernissage è previsto per il 17 alle 18 di sera. Uncanny Ice, la collezione iconica di sculture di Katz ispirata alle formazioni di ghiaccio della Finlandia, ritorna quest'anno per la terza volta a The Venice Glass Week. La nuova serie di opere, Northern Windows, debutta invece con una collezione inedita, creata appositamente per questa edizione del festival. "Queste opere rendono omaggio ai colori vividi e alle luci eteree del cielo nordico, riflettendo il profondo legame di Katz con i paesaggi della Finlandia, dove ha sede il suo studio". A completare le sculture in vetro, una serie di fotografie documenta il lavoro dell'artista con le formazioni naturali di ghiaccio nei laghi finlandesi, insieme a un cortometraggio realizzato da Elias Markkula con audio di Veli-Matti “Vellu” Rintala, che approfondisce ulteriormente l'ispirazione alla base delle opere. L'ottava edizione di The Venice Glass Week, festival dedicato all'arte del vetro, si terrà in Laguna, a Venezia, Mestre e Murano dal 14 al 22 di questo mese.