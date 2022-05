Cuperlo a Cartabianca: "Orsini come Fonzie"

"Il professor Orsini è come Fonzie che non era capace di dire 'scusa'. Il professor Orsini non potrà mai dire 'ho sbagliato', è impossibile il percorso"- E' la battuta con cui Gianni Cuperlo, esponente del Pd, si rivolge al professor Alessandro Orsini durante la puntata di Cartabianca mentre si discute della guerra tra Russia e Ucraina. "Cuperlo, non mi rivolge una gentilezza. Mi attribuisce malafede e io non sono una persona in malafede", dice Orsini sorridendo. "Non sia permaloso, è una battuta. Non può prendere il paragone con Fonzie come una cosa seria", replica Cuperlo spegnendo la polemica.