Cuperlo, Aristogatti e crisi governo: "Assurda realtà"

(Adnkronos)

"Dunque, la Disney ha deciso di vietare ai minori di 7 anni la visione di tre suoi lungometraggi: Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti". Inizia così l'ultimo post di Gianni Cuperlo dedicato alla questione cartoni animati e censura e - in modo quasi insospettabile fino al colpo di scena finale - alla crisi di governo dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte.

Spiega il membro della Direzione nazionale Pd: "La motivazione sta in alcune scene e canzoni contenute nelle pellicole e che 'includono rappresentazioni negative e/o denigrano popolazione e culture'. Nello specifico, in Dumbo vi sarebbero alcuni versi cantati e irrispettosi verso gli afroamericani. In Peter Pan si mancherebbe di rispetto nei confronti dei pellerossa. Mentre negli Aristogatti l’offesa sarebbe al popolo asiatico tramite la caricatura del gatto Shun Gon, quello coi denti sporgenti che suona tastiera e batteria con le bacchette".

"I tre film - continua Cuperlo - sono stati cancellati nella sezione 'bambini' e rimangono disponibili per gli adulti accompagnati da un chiarimento preventivo. Ora, non voglio giudicare né avrei titolo. Posso solo interrogarmi sulla parzialità del provvedimento. Per dire - argomenta il dem -, quale criterio lascia senza censura l’offesa alla categoria dei giudici del tutto evidente nei lineamenti arcigni e il carattere insopportabile di Frollo ne Il Gobbo di Notre Dame? E cosa hanno fatto di male le iene (Hyaena hyaena) per finire identificate con quelle tre bestie imbroglione di Ed, Banzai e Shenzi ne Il Re Leone?", si chiede, per poi arrivare al punto.

"Voi direte, ma non c’erano cose più serie delle quali occuparsi oggi? Avete perfettamente ragione - la risposta dell'esponente Pd -. E infatti è la stessa domanda che mi sentirei di rivolgere a chi ha voluto una crisi di governo che da stamane non è un’ipotesi. E’ l’assurda realtà. Buona giornata - conclude il dem -, se si può dire".