Curcio: "AstraZeneca e J&J disponibili per under 60 ma non subito"

Sara' possibile inoculare AstraZeneca o Johnson & Johnson a quegli under 60 che non abbiano remore ad assumerli? “Questa possibilità ci sarà, ma solo una volta che noi avremo messo in sicurezza le nostre categorie più fragili. Dobbiamo chiudere, e siamo in chiusura, con gli over 80, gli over 70 e le categorie fragili”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, a e-VENTI, il nuovo spazio di approfondimento dell’edizione delle 20 di Sky TG24. Curcio ha poi risposto alla domanda se sarà possibile concludere le vaccinazioni degli over 60 entro giugno. “È una data presumibile – ha detto -. Crediamo che sia assolutamente possibile farlo in funzione degli arrivi che sono previsti, che ci consentono di traguardare questo obiettivo”.