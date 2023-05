Customer Experience, Brienza (Trenord): “Serve creare relazione forte tra clientela e servizio pubblico”

“La sfida principale che stiamo approcciando in questo periodo è creare una relazione forte tra clientela e servizio pubblico. Trenord è leader nella mobilità urbana e interurbana. Il punto focale è creare omni-canalità tra i sistemi di vendita per far sì che la Customer Experience sia più univoca e universale possibile in modo che il cliente trovi un’omogeneità di servizi. La platea è variegata perché trasportiamo migliaia di passeggeri ogni giorno e c’è chi apprezza più un contatto diretto e chi preferisce sistemi fai da te. Il cliente non deve sentirsi spaesato dalla diversità di canali di vendita e ognuno deve potersi gestire il proprio tempo per scegliere il canale che preferisce. Per fare questo ci stiamo dotando di infrastrutture tecnologiche che consentano velocità nel raggiungere la clientela, senza trascurare il canale fisico.”