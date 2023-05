Cuzzilla: "Sì a relazioni istituzionali per non lasciare sole pmi"

"Come Federmanager e Cida diamo piena disponibilità per potenziare le relazioni istituzionali. Le pmi oggi denunciano il fatto di essere sole e di non avere le persone che le accompagnano in un iter molto complicato; le grandi aziende di Stato sono strutturate ma le piccole che sono il 98% delle imprese italiane non sanno come interloquire". A dirlo Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e Cida, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma.

"Tutto ciò che arriva dall'Europa sull'innovazione o sul gender gap - sottolinea - dobbiamo essere preparati, le imprese devono conoscere le novità. Le persone che lavorano devono essere tutelate nei contratti di lavoro dal punto di vista della formazione e della previdenza e quindi si ha il compito e anche il dovere per dare dignità e aiuto ai manager. E' il momento di dare le linee guida del Paese e noi ci siamo".