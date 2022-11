Cyber monday 2022, le previsioni Coldiretti sugli acquisti per il 'lunedì cibernetico': quasi un consumatore su due farà acquisti online, anche per anticipare i regali di Natale, a comprare via web soprattutto italiani dai 45 ai 54 anni. Tecnologia, abbigliamento, bellezza ed enogastronomia tra i prodotti più richiesti.