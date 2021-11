Cybereason e Moviri collaborano per fornire protezione incentrata sulle operazioni alle organizzazioni, nel tentativo di porre fine alle minacce informatiche

MILANO, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Cybereason, leader nella protezione dagli attacchi informatici incentrati sulle operazioni, ha annunciato oggi una partnership con Moviri, il principale gruppo italiano di consulenza tecnologica e servizi software specializzato in soluzioni di analisi, performance engineering, IoT e sicurezza informatica. La partnership consentirà alle aziende di offrire alla clientela comune una soluzione EDR (Endpoint Detection and Response) basata sulla piattaforma di difesa Cybereason, unitamente alla consolidata esperienza di Moviri in materia di sicurezza informatica e all'ampio raggio d'azione.

La trasformazione digitale, accelerata dal passaggio al lavoro da remoto e dall'aumento delle transazioni online causato dalla recente pandemia, ha ampliato la superficie di attacco delle organizzazioni. I ransomware e le minacce avanzate continuano a evolversi, ponendo un rischio ancora maggiore per le aziende e per i dati in loro possesso. Insieme, la consulenza professionale di Moviri e la tecnologia di Cybereason miglioreranno le operazioni di sicurezza esistenti per adattarsi a un panorama di minacce in continua evoluzione.

Moviri supporta l'approccio di sicurezza informatica "centrato sulle operazioni" di Cybereason, che consente alle organizzazioni di vedere l'intera storia di un attacco nel corso del tempo su più macchine. Moviri ha scelto Cybereason come partner per la sua esclusiva tecnologia MalOpTM, basata sulla tecnologia di elaborazione dei grafici in tempo reale.

"La missione di Cybereason è in linea con l'obiettivo di Moviri di invertire il vantaggio dell'avversario responsabilizzando i difensori", ha dichiarato Claudio Bellia, General Manager di Moviri. "Grazie alla piattaforma di difesa di Cybereason è possibile offrire ai nostri clienti i vantaggi di una risposta e di un ripristino più rapidi, sfruttando il feedback sulle operazioni basato sui dati", ha aggiunto Bellia.

"Il ruolo chiave di Moviri nell'identificazione delle tendenze e nella promozione dell'innovazione nel settore della sicurezza informatica lo rende il partner ideale per Cybereason", ha dichiarato William Udovich, Vice Presidente di Cybereason per l'Europa meridionale e l'Africa. "Avendo in Moviri un alleato degno di fiducia, lavoreremo per consolidare e ottimizzare l'approccio alla sicurezza delle aziende italiane, rendere all'avanguardia anche per il futuro le loro capacità di rilevamento e risposta e per massimizzare il loro ritorno sugli investimenti".

Informazioni su MoviriI consulenti e ingegneri di Moviri utilizzano dati, software e insight per risolvere importanti sfide aziendali per aziende Fortune 500, banche multinazionali, i conglomerati dei media e alcuni dei marchi globali più rispettati in diversi settori.

Il team di consulenza per la sicurezza informatica di Moviri mette al sicuro le complesse infrastrutture IT e protegge i servizi online essenziali da minacce avanzate, attacchi e frodi. Combinando competenze nel campo dell'ingegneria, dell'intelligence e della scienza dei dati, i professionisti di Moviri aiutano le aziende a proteggere gli asset, garantire la compliance e gestire il rischio digitale. Fondata nel 2000, Moviri è una società multinazionale con oltre 200 collaboratori a Milano, Boston, Los Angeles e Singapore.

Informazioni su Cybereason Cybereason è il campione della difesa informatica odierna; fornisce una protezione contro gli attacchi incentrata sulle operazioni che unifica la sicurezza dall'endpoint all'impresa, a qualsiasi campo di battaglia. La piattaforma di difesa Cybereason combina il miglior rilevamento e risposta del settore basato sull'intelligenza artificiale (EDR e XDR), l'antivirus di nuova generazione (NGAV), la protezione anti-ransomware e la ricerca proattiva delle minacce per fornire un'analisi dettagliata del contesto di ogni fase di un MalOp™ (operazione dannosa). Cybereason è una società privata internazionale con sede a Boston, con clienti in oltre 40 Paesi.

