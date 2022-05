Cybersecurity: 'Opportunità e raccomandazioni', seminario online di Forma Camera, Safe e Pid

La crescente connettività di persone e dispositivi, unita alla capacità di produrre, trasmettere ed elaborare dati, sta rivoluzionando il tradizionale modello di business delle grandi imprese e delle Pmi. Il tema della Cyber Security per le PMI è diventato di forte attualità con l’avvento dell’emergenza da Covid-19, tanto che Forma Camera (azienda speciale della Camera di Commercio di Roma), in collaborazione con SAFE – Risorse con energia (azienda che opera in ambito formazione, eventi e consulenza nel settore energia e ambiente) e PID (Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Roma), organizza il seminario formativo “Cybersecurity - Opportunità e raccomandazioni”.

Il seminario -che si terrà online sulla piattaforma Zoom mercoledì 25 maggio dalle ore 15- ha l’obiettivo di venire incontro alle attuali esigenze delle imprese e rispondere alle richieste di maggiore consapevolezza nel campo della sicurezza informatica. Dall’inizio della pandemia ad oggi gli attacchi informatici alle PMI sono aumentati notevolmente, per questo è importante conoscere le misure di sicurezza per le persone e i processi nonché mettere in campo gli accorgimenti tecnici per evitare violazione e furto di dati sensibili.

All’incontro parteciperanno due relatori d’eccezione, che conoscono a fondo la materia: William Nonnis (Full Stack & Blockchain Developer presso il Ministero della Difesa, attualmente in ENEA) e Matteo Falsetti (Co-founder, CSO e Senior Security Researcher in SETA – Security Talent Academy).