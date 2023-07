Da Crédit Agricole Italia e CDP 34 milioni con Garanzia SACE al Gruppo Andriani per un nuovo stabilimento in Nord America

Il pricing del finanziamento sarà legato al raggiungimento di specifici obiettivi ESG presenti nel Piano di Sostenibilità dell’azienda.

Con le risorse verrà realizzato un innovativo sito produttivo di pasta naturalmente priva di glutine in Canada per garantire un miglior posizionamento competitivo dell’azienda all’estero.

Bari, 5 luglio 2023 – Incrementare gli investimenti sostenibili, consolidare la propria presenza nel mercato nordamericano e potenziare le capacità produttive di pasta, esportando l’italianità e i principi di una alimentazione equilibrata fatta di prodotti sani per le persone e per il pianeta. Questi gli obiettivi al centro del nuovo accordo da 34 milioni sottoscritto da Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, e Cassa Depositi e Prestiti, assistito in parte dalla Garanzia di SACE, a favore del Gruppo Andriani, attivo nel settore dell’agroindustria e dell’innovation food.

Le risorse consentiranno all’azienda di portare avanti un importante investimento in Canada, con la costruzione di un nuovo sito produttivo che, in linea con la strategia di internazionalizzazione di Andriani, permetterà di migliorare il posizionamento competitivo del Gruppo nel mercato del Nord America, rafforzandone la capacità produttiva e consentendo di creare nuovi posti di lavoro.

La struttura del finanziamento è connessa al conseguimento di specifici indicatori di performance ESG (Environmental, Social e Governance) identificati dal Piano di Sostenibilità di Andriani: gestione efficiente dei consumi energetici e conseguente riduzione dei livelli di CO2, rafforzamento dell’economia circolare e, infine, sostenibilità della catena di fornitura. In particolare, l'accordo prevede meccanismi di premialità in relazione al costo del finanziamento in caso di raggiungimento di tali obiettivi.

Grazie a questa operazione, l’azienda punta a diventare il più grande produttore globale di pasta healthy (1) del mercato, sia in qualità di co-packer (2) sia con il proprio marchio Felicia, utilizzando materie prime accuratamente selezionate, lavorate e trasformate all’interno dei propri stabilimenti. Il terreno su cui sorgerà il nuovo sito produttivo si trova presso Innovation Park, a London nella contea di Middlesex Ontario: i lavori inizieranno a partire da luglio con l’obiettivo di produrre la prima confezione di pasta nel secondo trimestre 2024.

(1 ) La produzione della pasta healthy di Andriani avviene utilizzando esclusivamente materie prime naturalmente prive di glutine, come legumi e cereali.

(2) Azienda che confeziona i prodotti per i propri clienti.

“Questa operazione conferma il nostro impegno a supporto di una filiera strategica come quella dell’agroalimentare - dichiara Roberto Ghisellini, Condirettore Generale di Crédit Agricole Italia. “Lavoriamo ogni giorno per intercettare le esigenze dei nostri clienti e siamo orgogliosi di sostenere i piani di crescita di un’eccellenza italiana con una forte vocazione alla sostenibilità e all’internazionalizzazione come Andriani”.

“Sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane e mettere a disposizione strumenti finanziari più efficaci e convenienti in caso di raggiungimento di specifici obiettivi ESG permette alle stesse di prepararsi a nuove e più ambiziose sfide future. Grazie a tale approccio, si genera infatti un duplice effetto positivo: rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano puntando su uno dei settori chiave del “Made in Italy” e accelerare lo sviluppo sostenibile delle aziende, ha dichiarato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziare di Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, in linea con quanto previsto dal nostro Piano Strategico 2022-2024, le operazioni nell’”innovation food” e nei comparti collegati rivestiranno un’importanza sempre crescente, a maggior ragione in quei casi in cui abbiamo l’opportunità di sostenere eccellenze territoriali come Andriani”.

“Il sostegno ai piani di sviluppo internazionali di un’eccellenza del Made in Italy come Andriani – che fa della sostenibilità e dell’innovazione un marchio di fabbrica – rientra a pieno negli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025”, ha sottolineato Valerio Perinelli Chief Business Officer di SACE. “Questa operazione ci permette di essere in prima linea nel consolidamento della competitività sui mercati esteri di una realtà fortemente radicata sul territorio pugliese e dalla grande vocazione all’export, supportando un settore strategico come l’agrifood, ambasciatore dell’italianità nel mondo”.

“Aver lavorato al fianco di Crédit Agricole Italia, CDP e SACE è stato, ancora una volta, un’esperienza fortificante per le nostre persone. Il lavoro di squadra è stato premiante ed ha permesso ad Andriani e a tutto il pool finanziario di concretizzare un’operazione che ha dello straordinario. Come italiano mi sento orgoglioso del risultato raggiunto, molto apprezzato dalle istituzioni Canadesi.

Siamo grati a Crédit Agricole Italia, a CDP e a SACE per la fiducia e il sostegno, che ci permettono di ampliare il nostro raggio di azione, aprendoci in maniera sempre più efficace a nuovi mercati, implementando gli investimenti in innovazione e qualità di prodotti che mantengono al centro le persone e che promuovono nuovi modelli alimentari sostenibili, anche a livello internazionale” ha concluso Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit.

Profilo Crédit Agricole Italia

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 11.5 milioni di soci, è presente in 46 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,3 milioni di clienti attivi, attraverso circa 1.600 punti vendita e 16.500 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a 96 miliardi di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Autobank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria). www.credit-agricole.it

Profilo Andriani S.p.A.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile. www.andrianispa.com

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da quarantacinque anni, il Gruppo SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 164 miliardi di euro, SACE, insieme a tutte le società del Gruppo – SACE FCT che opera nel factoring, SACE BT attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e SACE SRV, specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo – serve oltre 37 mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in più di 200 Paesi nel mondo

