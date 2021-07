"Da Dagospia titolo becero su Centasso", il tweet del Venezia Calcio

Dagospia dedica una gallery alla giocatrice del VFC Venezia Calcio Agata Isabella Centasso e la società veneta invita la testata "a modificare immediatamente il titolo dell'articolo in questione", e cioè 'Una figa di mediano'. "È una scelta editoriale becera - protesta la società su Twitter - che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura femminile". A intervenire con un tweet di risposta a Dagospia, anche la diretta interessata: "Vi ringrazio ma perdonatemi una piccola riflessione. Il passaggio [.. con i suoi "palloni d'oro" in bella vista] è piuttosto infelice e di pessimo gusto", scrive la calciatrice, che su Twitter è un personaggio in rapida ascesa con oltre 10mila follower.