Da Draghi a Salvini, più mare che montagna per vacanze in tempo di Covid

Più mare che montagna per le vacanze 2021 dei leader politici. Complice l'emergenza Covid, la maggior parte ha deciso di trascorrerle in famiglia, scegliendo mete nostrane. La location più gettonata sembra la Sardegna. Ancora una volta il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preferito rilassarsi nell'isola. Dopo aver soggiornato a La Maddalena nel 2018 e nel 2019, è atteso domani ad Alghero: allo stato, non si conoscono i dettagli della sua visita (dove trascorrerà le sue giornate isolane e per quanto tempo).

L'anno scorso il presidente della Repubblica per la pandemia aveva rinunciato alla 'trasferta sarda' e fermarsi alcuni giorni nella residenza di Castelporziano, non lontano da Roma. Massimo riserbo, invece, sul congedo di Mario Draghi dalle sudate carte di palazzo Chigi. Non si sa dove il premier passerà il Ferragosto, lui che è abituato a non fermarsi mai. Di sicuro, assicurano i bene informati, come ogni anno, il premier per 15 giorni dovrebbe 'staccare la spina' dai palazzi della politica e concedersi un po' di relax con la moglie Serena probabilmente nella quiete della sua casa a Città della Pieve, suo tradizionale buen retiro da sempre.

Mare la prima scelta, oltre che per il presidente della Camera Roberto Fico, anche dei leader del centrodestra, a cominciare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dopo la tradizionale settimana al 'Papeete Beach ' dell'amico Massimo Casanova a ridosso della festa della Lega di Milano Marittima ai primi di agosto, il numero uno di via Bellerio andrà in Calabria con la fidanzata Francesca Verdini per sette giorni di lavoro-relax: parteciperà ad alcune iniziative a a sostegno del candidato governatore della coalizione, l'azzurro Roberto Occhiuto. Se il 'Capitano' predilige le onde secchiello e paletta, il numero due del Carroccio, Giancarlo Giorgetti, si rifugerà in montagna.

Non tradirà la sua amata Costa Smeralda Silvio Berlusconi, che già da varie settimane è nella storica Villa La Certosa, dove continua a seguire gli ultimi sviluppo della situazione politica, circondato da figli e nipoti (il 10 agosto festeggerà il compleanno della primogenita Marina). La Sardegna è anche nel cuore anche dell'Elevato Beppe Grillo. Andrà a Ischia il segretario nazionale dell'Udc prima di trasferirsi nella sua casa di Arcinazzo. Top secret la location marina del presidente della Camera, Roberto Fico.

Amante del mare è anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, fondatore di 'Coraggio Italia' con Giovanni Toti, sarà tra l'Adriatico e il Mediterraneo con la sua nuova barca. Vacanze rigorosamente in Liguria, invece, per il governatore Toti, che ha appena acquistato una bicicletta per fare lunghe pedalate vicino a Genova. Da domani il presidente della Regione si trasferirà nella casa di Bocca Magra per stare qualche giorno con i genitori. Resterà in Italia pure il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che intanto opterà per le spiagge della Puglia. Si dividerà tra la famiglia e la campagna elettorale per le suppletive a Siena Enrico Letta. Il segretario del Pd andrà prima dai suoi a Pisa e poi si muoverà tra Arezzo e Siena per lanciare la sua candidatura.