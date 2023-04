Da Google a Facebook, nel mirino Ue 19 piattaforme digitali

Breton: "Dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa"

Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter e TikTok sono sulla lista delle 19 grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza a partire dal 25 agosto. Lo ha deciso la Commissione Europea. Il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha avvertito che le major "dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa". L'elenco include anche AliExpress, Bing, Booking, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Wikipedia, YouTube, Zalando. Le aziende dovranno rispettare gli obblighi di trasparenza e affidabilità previsti dal Digital Services Act, il regolamento Ue volto a frenare il 'far west digitale'.