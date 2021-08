Da Kabul il grido d'aiuto di un interprete e di sua moglie: "Vogliamo vivere"

"Insieme ad altri due interpreti come me e alle loro famiglie, io e mia moglie abbiamo viaggiato per 24 ore su un pullman che da Herat, ormai sotto assedio, ci ha portati a Kabul. Quando siamo scappati la situazione era ancora tranquilla, già ora è tutto cambiato, anche qui ormai siamo a rischio. Siamo venuti perché gli italiani e gli americani ci hanno garantito che nel giro di pochi giorni ci porteranno via". A parlare all'Adnkronos è Sakhi, un interprete afghano che ha lasciato ieri Herat per sfuggire ai talebani. La sua vita, con un passato da interprete impiegato per dieci anni nelle riunioni più importanti al fianco del contingente militare italiano, è in pericolo. Fuggito con sua moglie, una infermiera e formatrice di salute in diversi centri medici specializzati di Herat, oggi è a Kabul e chiede di far presto, di non lasciare che i talebani li trovino.

"L'aeroporto di Herat è sotto il controllo talebano, non ci sono voli - racconta Sakhi - per questo siamo venuti in pullman. Mia moglie, che ha lavorato anche per Unicef e World Vision - ha dovuto indossare per la prima volta il burqa. Non dovevamo destare sospetti. I talebani hanno fermato il pullman almeno 15 volte, chiedevano se tra noi ci fossero interpreti, soldati, collaboratori del governo. Fortunatamente l'autista è stato lucido, negando tutto, e non ci hanno riconosciuti. Oggi la situazione qui sembra tranquilla, ma lavorano contro di noi, interpreti ma anche giornalisti, contro chi per loro rappresenta un pericolo. I talebani hanno una forte intelligence, tanti ufficiali si sono messi al loro servizio nella ricerca di chiunque avesse collaborato con le forze internazionali".

"Ho bruciato circa 30 certificati ricevuti dall'Italia che dimostravano il mio lavoro di interprete - continua - ho avuto l'accortezza di fotografarli prima e spedire le immagini a mio fratello che ora vive in Italia, così da avere poi la dimostrazione del mio operato. Se mai riuscirò a raggiungerlo riprenderò quei documenti". Ben lontana dalle rassicurazioni di un "regime democratico" promesso dai talebani la realtà descritta all'Adnkronos da Sakhi: "Giovedì, mentre stavo andando a lavoro in fabbrica ho visto che la strada era bloccata - racconta - l'esercito afghano già affrontava i talebani. Sono scappato, ma dieci ore dopo tutta la provincia di Herat è finita sotto il controllo dei talebani, aeroporto compreso. Una rappresentanza dei talebani ha fatto irruzione nella moschea dove preghiamo, ha imposto a tutte le donne di stare a casa, annunciando la chiusura di centri estetici e coffee shop. Da allora, e fino alla nostra partenza per Kabul, io e mia moglie non siamo più usciti di casa, uno dei miei fratelli veniva a portarci da mangiare a casa".

"Non lavoro con gli italiani da 5 anni, ma dove abito io tutti mi conoscono e se quelli che vivono qui fossero stati costretti dai talebani a rivelare dove mi nascondevo non avrebbero avuto scelta - conclude Sakhi - A mia moglie è stato impedito di uscire, di andare a lavoro, se non accompagnata. Ma io non avrei mai potuto farmi vedere in giro, se mi avessero riconosciuto sarebbe stato un suicidio". "Vogliamo vivere - aggiunge sua moglie - Vi prego, portateci via".

(di Silvia Mancinelli)