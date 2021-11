da Marcegaglia digital print arrivano coils con stampa personalizzata

Il Gruppo Marcegaglia è stato selezionato per concorrere al Compasso d’Oro Adi 2022, l’Adi Design Index 2021, nella categoria Ricerca per l’Impresa, con Marcegaglia Digital Print, un’innovativa tecnologia di stampa digitale in linea su acciaio zincato preverniciato, applicata per la prima volta alla lavorazione in continuo, su larga scala, dei coils. A fronte di oltre 1.000 prodotti candidati, 233 sono stati quelli selezionati dall’Osservatorio Permanente del Design come espressione del miglior design italiano e inseriti nel novero di quanti potranno concorrere alla XXVII edizione del prestigioso Compasso d’Oro che si svolgerà nel 2022.

L’innovazione punta a industrializzare la stampa digitale su coils, rendendo possibile soddisfare ogni esigenza di creatività del cliente, fino a personalizzare qualsiasi elemento semilavorato in acciaio per larghezze che possono arrivare a 1.500 mm e lunghezze potenzialmente infinite, con prestazioni garantite anche per utilizzi esterni. L’impianto di lavorazione di Marcegaglia Digital Print si trova all’interno di Marcegaglia Ravenna, il più importante stabilimento siderurgico e polo logistico intermodale del Gruppo, con banchina portuale e hub ferroviario dedicati, già sede di impianti tecnologicamente unici al mondo, che ne fanno uno degli insediamenti produttivi più moderni d’Europa.

Per il settore si tratta di una novità assoluta: Marcegaglia è la prima azienda italiana ad adottare questa tecnologia e si vuole candidare a scrivere il futuro del design industriale, mettendo insieme estetica e funzionalità, digitale e sostenibilità, per aprire il mercato siderurgico a orizzonti di creatività e personalizzazione finora sconosciuti.