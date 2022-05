Da Milano a Jesi con l’eSolutions Shuttle per conoscere il futuro della mobilità elettrica

Parte da Milano, con destinazione Jesi, nelle Marche, il primo viaggio dell’eSolutions Shuttle, il pullman targato Free2Move eSolutions. Un viaggio all’insegna della sostenibilità per la start up Made in Italy che sta guidando la transizione ecologica verso la mobilità elettrica. L’azienda che progetta, produce e commercializza colonnine per la ricarica elettrica delle auto sarà presente a Marcheducate, l’evento ideato da Motomorphosis per promuovere l’educazione stradale dei motociclisti.

Oltre all’installazione di alcune colonnine dimostrative, per Free2Move eSolutions sarà anche l’occasione per far conoscere ancora di più il proprio progetto: Atlante. Una sfida per il futuro, ma già radicata nel presente. Nei prossimi 10 anni, saranno oltre 50 milioni i veicoli elettrici che circoleranno sulle strade del Vecchio Continente. E quando tutti torneranno a casa e si attaccheranno alla rete: in quel momento si registrerà una richiesta di energia pari a 18 volte il picco massimo di consumo energetico registrato oggi in Italia. Una sfida da vincere creando un’infrastruttura che oggi non esiste e a cui Free2Move eSolutions si è impegnata a dare una risposta. “Atlante costruirà strutture di ricarica rapida per Portogallo, Spagna, Francia e Italia dove oggi la rete di ricarica pubblica è ancora da costruire al 90 per cento: il progetto Atlante è quindi fondamentale e necessario se vogliamo che le vetture elettriche non rimangano un fenomeno circoscritto alle città”, spiega Roberto Di Stefano, amministratore delegato di Free2Move eSolutions.

Una volta completata Atlante sarà la più ampia rete di ricarica rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100 per cento con la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, VGI), energia rinnovabile e sistemi di accumulo. Entro il 2025 è prevista l'installazione di 5.000 punti di ricarica rapida. E per il 2030 l’obiettivo è ancora più ambizioso: l'installazione di 35.000 punti di ricarica rapida, tutti VGI e integrati con storage e energia solare.